बिग बॉस 12: जसलीन पर भड़के अनूप जलोटा, कर लिया ब्रेकअप

BIGG BOSS 12: बिग बॉस 12 में अपनी गर्लफ्रेंड जसलीन भथारू के संग एंट्री मारने वाले अनूप जलोटा ने अब उससे अलग होने का फैसला कर लिया है। इस बात का खुलासा खुद अनूप जलोटा एक वीडियो में करते हैं। दोनों के रिश्ते में कड़वाहट लाता है बिग बॉस की ओर से मिला नॉमिनेशन टॉस्क। जिसमें सिंगल्स को जोड़ियों में से किसी एक को किडनैप करना होता है। किडनैपर अपनी कोई भी शर्त जोड़ियों से पूरी करा सकते हैं। सिंगल्स की डिमांड को पूरी कर जोड़ीदार अपने साथ को नॉमिनेशन से बचा सकता है और शर्त न पूरी करने पर सिंगल्स नॉमिनेशन को लेकर सुरक्षित हो जाएंगे।

टास्क में किडनैपर बनीं दीपिका और नेहा जसलीन और अनूप की जोड़ी में से अनूप को किडनैप कर लेती हैं और उन्हें रिहा करने के लिए जसलीन से अपने कपड़े, मेकअप के सामान और बाल कटवाने की डिमांड रख देती हैं। जसलीन दीपिका की इन शर्तों को मानने से इंकार कर देती हैं। अनूप जलोटा इस बात से काफी अपसेट हो जाते हैं। जसलीन कहती दिखती हैं, ”अनूप जी मेरे लिए अहमियत रखते हैं, लेकिन कपड़े और मेकअप भी उतनी ही अहमियत रखते हैं। ”

जसलीन के इस बर्ताव को देखकर अनूप जलोटा कहते हैं कि वह शो में अपनी गर्लफ्रेंड की जिद्द की वजह से आए और यदि वह अपने कपड़ों और मेकअप के सामान का मोह नहीं छोड़ सकतीं तो इस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। वह घर के अन्य सदस्यों के सामने कहते हैं, ”मैं अब अकेला हूं और यह जोड़ी तोड़ रहा हूं। इस तरह के टास्क में इंसान की गहराई पता लगती है और यदि यह टास्क मुझे दिया गया होता तो मैं अपने सारे कपड़े लाकर रख देता। टास्क में कपड़े ही तो देते थे तो कोई जान थोड़े ही देनी थी।” अनूप जलोटा ने जसलीन से कहा, ”मेरा फैसला अडिग है। इसे कोई नहीं बदल सकता न तुम और न ही तुम्हारा कोई दोस्त।”

#SourabhPatel kar rahe hain convince #JasleenMatharu ko! Will she give away her clothes, hair and makeup? Find out now. #BB12 #BiggBoss12 pic.twitter.com/Y5jBGA8vjK

— COLORS (@ColorsTV) October 1, 2018