Bigg Boss 12 9th December Updates: सुरभि पर बरसीं श्रीसंत की वाइफ, जमकर लगाई क्लास

Bigg Boss 12 9th December Updates: रविवार (9 दिसंबर, 2018) को बिग बॉस सीजन 12 में कंटेस्टेंट्स के घरवाले मिलने पहुंचे। इस दौरान घर के सभी सदस्य काफी इमोशनल दिखे। सबसे पहले सुरभि के भाई बिग बॉस हाउस में आए और सभी से मुलाकात की। इसके बाद श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी देवी बिग बॉस के घर में आईं। उस वक्त सभी कंटेस्टेंट्स फ्रीज थे। भुवनेश्वरी सबसे पहले पति श्रीसंत से मिली और इसके बाद सुरभि राणा के पास पहुंची। यहां भुवनेश्वरी ने सुरभि को जमकर सुनाया। उन्होंने श्रीसंत और सुरभि के बीच हुए विवाद को लेकर सुनाना शुरू किया। हालांकि स्टेचू बने श्रीसंत ने पति को कहा कि रहने दो और उसे कुछ न कहो। इसके बाद उन्होंने श्री को भी बीच में न बोलने के लिए कहा।

भुवनेश्वरी ने हाल के हफ्तों में हरभजन सिंह वाली बातचीत को लेकर सुरभि से कहा कि वो सभी बातें श्री ने उन्हें जिताने के लिए कही थीं। इसके बावजूद धन्यवाद करने के बजाए उन्होंने सारी बातों का मजाक बनाया। उन्होंने कहा कि श्री को लेकर सुरभि के व्यवहार से उनके ससुर यानी श्रीसंत के पिता काफी गुस्सा हुए। भुवनेश्वरी ने कहा कि उन्होंने 5 साल में पहली बार श्री के पिता को इतना गुस्से में देखा। यहां तक कि उन्होंने दो बार टीवी का रिमोट पटक दिया।

खैर, जैसे ही बिग बॉस ने श्रीसंत को प्ले किया वो सबसे पहले सुरभि के पास गए और पत्नी की बातों के लिए सुरभि से माफी मांगी। उन्होंने सुरभि को गले लगाया और बुरा न मानने के लिए कहा। यहां तक कि श्री ने भुवनेश्वरी को पास बुलाकर सुरभि को माफ करने और हग करने लिए कहा लेकिन वह इतनी नाराज थीं कि उन्होंने सुरभि को गले लगाने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद श्री स्टोर रूम गए और अपने दोनों बच्चों से मिले। उन्होंने बच्चों को घरवालों से भी मिलवाया। श्री की बेटी ने दीपिका को बुआ कहकर बुलाया और गाल पर किस किया। बाकी सदस्यों के घरवाले भी बिग बॉस के घर में पहुंचे। करणवीर बोहरा भी पत्नी और बच्चों देख काफी भावुक हो गए थे। वहीं दीपक अपने पिता को देख फूट-फूटकर रोए।

. @KVBohra and his kids are having a really good time in the #BiggBoss12 house! Isn’t this an amazing sight? #BB12 #FamilySpecial pic.twitter.com/WfW2iMYGLf

.@sreesanth36 and #SurbhiRana’s family members will go up against each other to defend them. Who will win this fight? Find out tonight in #WeekendKaVaar at 9 PM. #BB12 #BiggBoss12 @iamappyfizz @oppomobileindia @TheGarnierMan @letsdroom pic.twitter.com/vJoJwnDeFv

— COLORS (@ColorsTV) December 8, 2018