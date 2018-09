Bigg Boss 12, 25th September 2018 Episode LIVE Updates: बिग बॉस के घर में हर दिन कुछ नया होता है। आज के दिन भी दर्शकों को शो में कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। घर में सभी सदस्य एक साथ हंसते और मेलजोल बढ़ाते नजर आए। दरअसल, घर के अंदर दीपक के मिजाज कुछ बदले बदले से नजर आए। इसके पीछे का कारण था श्रीसंत द्वारा किया गया दीपक का मेकओवर। दीपक को नया स्टाइल मिलने के बाद वह पहले से और भी ज्यादा चमकने लगे। घर में श्रीसंत ने दीपका का ये मेकओवर करने के बाद सारे घरवालों को एक साथ एक जगह इकट्ठा किया। ऐसे में सृष्टि रोड अनूप जलोटा-जसलीन के अलावा वहां मौजूद और भी लोग दीपक को देख कर काफी हैरान हो गए।

इस दौरान किसी ने उन्हें हीरो कहा तो कोई उन्हें क्रिकेटर भज्जी कहने लगा। अनूप जलोटा ने ऐसे में कहा कि दीपक अगर पगड़ी पहन लेंगे तो वह एक दम भज्जी लगेंगे। बाकी घरवालों ने दीपक से पूछा कि उनमें ये बदलाव किसने किया। तभी दीपक ने कहा कि ये सब क्रिकेटर ने किया। दीपक श्रीसंत को धन्यवाद देते हैं और मजाक में कहते हैं कि यहां से निकल कर पेमेंट हो जाएगा। तभी श्रीसंत पेमेंट के नाम पर गाने की बात करते हैं।

