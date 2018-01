Bigg Boss 11 Winner: शो जीतने के बाद सोशल मीडिया पर आईं शिल्पा शिंदे, पिता को समर्पित की ट्रॉफी

बिग बॉस सीजन 11 को शिल्पा शिंदे अपने नाम कर चुकी हैं। रविवार रात हुए शो के ग्रांड फिनाले में सलमान खान ने शिल्पा को विजेता की ट्रॉफी दी थी। इस जीत के बाद वह और उनका परिवार काफी खुश नजर आया। शिल्पा तीन महीने से ज्यादा समय से बिग बॉस हाउस में थीं। वहीं शो से बाहर आते ही उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है। उनके द्वारा शेयर की गई ये फोटो उनके पापा की है। शिल्पा ने अपनी जीत की ट्रॉफी अपने पापा को डेडिकेट की है। शिल्पा शो जीतने के बाद सोशल मीडिया पर आ गई हैं। ट्विटर अकाउंट बनने के कुछ ही दे में शिल्पा को उनके फैन्स ने फॉलो करना शुरू कर दिया है।

शिल्पा शिंदे ने अपनी इस जीत को पापा को डेडिकेट किया है। उन्होंने ट्विटर पर एक फोटो शेयर कर ट्वीट करते हुए लिखा, ‘ये आपके लिए है पापा, सभी फैन्स को ढेर सारा प्यार’। इस फोटो में उनकी पापा की तस्वीर के साथ में शिल्पा ने अपनी विनिंग ट्रॉफी भी रखी है। शिल्पा अपने पापा के काफी करीब थीं। वह शो के दौरान भी अपने पापा को याद कर काफी इमोशनल हो जाती थीं। वहीं शो की जीत को अपने पिता को डेडिकेट करना पापा के प्रति उनके प्यार को दर्शा रहा है। इससे कुछ समय पहले शिल्पा ने ट्विटर पर अपना एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें वह शो की विनर बनने के बाद कैमरे के सामने बोलती नजर आ रही थीं। वीडियो में शिल्पा ने अपनी जीत के लिए अपने फैन्स को शुक्रिया कहा था। शिल्पा ने कहा कि ‘ये ट्रॉफी मेरे सारे फैन्स के लिए है। मुझे पता चला जिस तरह से आपने ट्वीट किया है मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे आपका धन्यवाद कहूं’।

For you Papa

With love from,

All my Fans.. @shindeashutosh pic.twitter.com/nZQ3hvBDj8

— Shilpa Shinde (@ShindeShilpaS) January 15, 2018