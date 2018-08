क्या आपको जुबैर खान का नाम याद है? वही जुबैर खान जिनका बिग बॉस सीजन 11 में सलमान खान से विवाद हुआ था। सलमान खान ने जुबैर खान को महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के कारण शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। शो से बाहर आने के बाद एक्स कंटेस्टेंट ने सलमान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। अब सोशल मीडिया पर जुबैर खान का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें वे इस बात का खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं कि बिग बॉस शो के बाद उनकी जिंदगी कितनी बदल गई है?

वीडियो बॉलीवुड स्पाई नाम के एक यू-ट्यूब चैनल ने शेयर किया है। जब जुबैर से सवाल किया जाता है कि बिग बॉस शो के बाद उनकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया है? जवाब देते हुए जुबैर कहते हैं, ”मुझे कंट्रोवर्सियल का टैग मिल गया है। कई उतार-चढ़ाव भी देखने को मिले। इन विवादों के बीच मैंने अपनी मां को खो दिया, यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हानि है।” जुबैर से जब अगला सवाल किया गया कि सलमान खान से शो में लड़ाई के बाद क्या प्रभाव पड़ा? बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट ने कहा, ”सलमान खान साहब ने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, मैंने केस कर दिया, मैंने भी कई बचकानी हरकतें की। मुझे लगता है कि चैनल की पीआर टीम ने चीजों को अच्छे से हैंडल नहीं किया।”

.@beingsalmankhan gives the perfect reply to Zubair Khan's tantrums! Tune in at 9 pm to know what happens! #WeekendKaVaar #BB11 pic.twitter.com/Qovz3u7QcY

— COLORS (@ColorsTV) October 7, 2017