शिल्पा शिंदे के नाम से अश्लील कैप्शन वाले यूट्यूब वीडियोज पर भड़के भाई आशुतोष, दी वॉर्निंग

पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे के बिग बॉस सीजन 11 में विनर बनने के बाद उनकी खूब सारी पार्टी करते हुए वीडियोज सामने आई थीं। शिल्पा वीडियो में डांस करती हुई देखी गईं। हाल ही में शिल्पा के भाई आशुतोष ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाला। इस पोस्ट में यूट्यूब का एक स्क्रीनशॉर्ट था, जिसमें कई सारे वीडियो में शिल्पा की डांस करते हुए तस्वीर थी। वहीं वीडियो में अश्लील कैप्शन दिए गए थे।

इसे लेकर शिल्पा शिंदे के भाई ट्विटर पर लिखते हैं, ‘इस तरह के वीडियो देखने के बाद सच में बहुत बुरा फील हो रहा है। कृपया इस तरह की घटिया हरकतें और ट्रिक करने से बचें। और जल्दी इन कैप्शन को हटा लें। यही एक कारण है कि शिल्पा इसी वजह से खुद को सोशल मीडिया की दुनिया से अलग रखती है।’ बता दें, यू ट्यूब पर ऐसे कई वीडियोज हैं जिसमें शिल्पा को अपनी जीत की खुशी में डांस करते देखा जा सकता है। वहीं इस तरह के वीडियो को अश्लील हैडिंग के साथ चलाया जा रहा है।

वीडियो में कैप्शन दिया गया है, ‘शिल्पा शिंदे का अश्लील डांस का वीडियो हुआ वायरल’ कोई अपने वीडियो में लिखता है, ‘शराब पीने के बाद शिल्पा का क्यूट डांस वीडियो वायरल’। इस तरह के अभद्र कैप्शन का विरोध करते हुए शिल्पा के भाई ने ये ट्वीट किया।

Really sad to see such types of video captions, just to grab hit on video@next9news#OffScreenOfStars#A2ZGyan@BollywoodNow

Please refrain from doing such cheap tricks!

Change the caption immediately

This is one of the reason why @ShindeShilpaS has kept herself away from SM pic.twitter.com/UmMNJzPJcQ

— Ashutosh Shinde (@ShindeAshutosh) January 25, 2018