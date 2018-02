इस एक्टर के कहने पर बिग बॉस के लिए भरी थी हामी, विकास गुप्ता ने खोला राज

पॉपुलर रिएलिटी शो बिग बॉस के कंटेस्टेंट विकास गुप्ता ने खुलासा किया है कि उन्होंने किसकी सलाह मानकर बिग बॉस शो के लिए हामी भरी थी। विकास गुप्ता शो के दौरान अपने प्लान और ट्रिक्स को लेकर खासा चर्चा में रहें इतना ही नहीं शो के दौरान अन्य कंटेस्टेंट्स ने उन्हें ‘मास्टरमाइंड’ नाम से नावाजा था। बिग बॉस में विकास गुप्ता तीसरे फाइनलिस्ट भी रहे, हालांकि वह शो के विजेता नहीं बन सकें। हाल ही में जैसमीन नाम के एक ट्विटर अकाउंट यूजर ने विकास गुप्ता को टैग करते हुए सवाल किया कि आपने बिग बॉस शो किसके कहने पर किया था। इस सवाल का विकास गुप्ता ने ट्विटर पर रिप्लाई दिया है। बिग बॉस शो के दौरान शिल्पा शिंदे से होने वाली विकास गुप्ता की लड़ाई को दर्शकों ने पसंद किया। शो में विकास गुप्ता हिना खान से भी लड़ते हुए नजर आ चुके हैं, हालांकि शो से बाहर आने के बाद दोनों को एक साथ मस्ती करते हुए स्पॉट किया गया।

विकास गुप्ता ने ट्विटर पर रिप्लाई देते हुए बताया, माय फ्रेंड एंड फैमिली रवि दुबे। रवि दुबे टीवी जगत का जाना-पहचाना नाम है। फिलहाल इन दिनों रवि कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले सिंगिग रिएलिटी शो ‘राइजिंग स्टार-2’ में बतौर होस्ट की भूमिका में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रवि ‘सास बिना ससुराल’, ‘जमाई राजा’, ‘करोल बाग’ जैसे पॉपुलर शोज का भी हिस्सा रह चुके हैं। रवि दुबे विकास गुप्ता के करीबी दोस्तों में आते हैं। रवि बिग बॉस शो के दौरान विकास गुप्ता को सपोर्ट भी कर चुके हैं।

@lostboy54 What made you say yes to BiggBoss? #AskVikas

— jasmine (@jasmine46920771) February 22, 2018