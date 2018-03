बिग बॉस 11: सुल्तानी अखाड़े में भिड़ीं अर्शी खान और सपना चौधरी, जानिए किसने किसको दी मात

8 अक्टूबर को प्रसारित हुए बिग बॉस 11 के एपिसोड में सलमान खान ने सुल्तानी अखाड़े के बारे में घर के सदस्यों को बताया। इस खेल मको खेलने के लिए सबसे पहले अर्शी खान और सपना चौधरी आमने-सामने आए। पहले राउंड में दोनों के घर के सदस्यों से ज्यादा से ज्यादा सीटियां हासिल करनी थीं। इस राउंड में सभी ने अर्शी से ज्यादा सपना के लिए सीटी बजाईं। जिसकी वजह से खान हार गईं। इसके बाद अगले राउंड में दोनों को हेटर्स दिए गए। जिसमें उन्हें एक दूसरे को कीचड़ में गिराना था। इस राउंड में अर्शी ने अपनी सारी एनर्जी सपना को गिराने में लगा दी वहीं सपना काफी स्मार्ट तरीके से खुद को बचाया।

सपना ने अर्शी के चेहरे पर मारा जिससे वो स्लिप होकर नीचे गिर गई और सपना दूसरे राउंड की विजेता बन गई। सलमान ने अर्शी से पूछा कि क्या उन्हें चोट लगी है? इसपर उन्होंने कहा हां मेरे सिर में लगी है। यह सुनकर होस्ट ने कहा बहुत अच्छा। अब तुम बेहतर बनोगी। इसके बाद तीसरे राउंड में अर्शी और सपना को आंखों पर पट्टी बांधकर खेलना था। इसमें भी सपना जीत गई। जिसके बाद अर्शी ने दावा किया कि चौधरी ने चीटिंग की है। इसपर सलमान ने कहा कि अर्शी को ऐसा क्यों लग रहा है जबकि सपना ने स्मार्ट तरीके से गेम खेला है।

Introducing #SultaniAkhada on #BB11 with a face off between #ArshiKhan & #Sapna! Who will win? Find out tonight 9pm on #WeekendKaVaar pic.twitter.com/slLgs3exeI

