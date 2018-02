वीरे की वेडिंग में सपना चौधरी ने यूं लगाए ठुमके, सामने आया VIDEO SONG

अपने अलग अंदाज और डांसिग स्टाइल से लाखों दर्शकों का दिल जीतने वाली बिग बॉस सीजन 11 की कंटेस्टेंट सपना चौधरी बॉलीवुड में कदम रख चुकी हैं। हाल ही में सपना का एक आइटम सॉन्ग रिलीज हुआ है। फिल्म ‘वीरे की वेडिंग’ के नए गाने ‘हट जा ताऊ’ में सपना चौधरी ठुमके लगाते हुए नजर आ रही हैं। रेड कलर का लहंगा पहने सपना एकदम हरियाणवी अंदाज में थिरक रही हैं। गाने में डांस स्टेप से लेकर एक्सप्रेशन तक, सभी कुछ सपना के अपने खास अंदाज में ही है। ‘हट जा ताऊ’ गाने को सुनिधि चौहान ने गाया है। फिल्म ‘वीरे की वेडिंग’ का म्यूजिक जयदेव कुमार का है और लिरिक्स डॉ. देवेंद्र काफिर ने लिखा है।

पुलकित सम्राट, जिमी शेरगिल और कृति खरबंदा स्टारर फिल्म ‘वीरे की वेडिंग’ का हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ था। ट्रेलर में पुलकित सम्राट टशन में नजर आ रहे हैं। फिल्म में पुलकित वीर अरोड़ा नाम के एक युवक का किरदार निभा रहे हैं जो लोगों को मुश्किलों से बाहर निकालता है। वहीं, कृति फिल्म में वीर की गर्लफ्रेंड के किरदार में नजर आएंगी। ‘वीरे की वेडिंग’ 2 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।

सपना चौधरी बिग बॉस शो के दौरान अपने धाकड़ अंदाज के कारण सुर्खियों में रहीं। शो में सपना टीवी अदाकारा हिना खान की काफी करीबी रहीं तो वहीं अर्शी खान ने लड़ते हुए भी नजर आईं। सपना चौधरी फिल्म ‘नानू की जानू’ में अभय देओल के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाली हैं। सपना इन दिनों फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। रोमाटिंक कॉमेडी फिल्म ‘नानू की जानू’ 6 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट से दी।

Abhay Deol and Patralekhaa… #NanuKiJaanu to release on 6 April 2018… Directed by Faraz Haider… Produced by Sajid Qureshi.

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 6, 2018