बिग बॉस 11: घर के अंदर आकर ड्रामा करने के लिए प्रियांक की गर्लफ्रेंड को मिली थी तिगुनी रकम

बिग बॉस के घर में लड़ाई तो आप सभी रोज ही देखते रहते हैं लेकिन कुछ दिनों पहले नेशनल टीवी पर ब्रेकअप भी देखने को मिला था। हाल ही में प्रियांक शर्मा की गर्लफ्रेंड दिव्या अग्रवाल घर के अंदर आई थीं और उन्होंने बिग बॉस कंटेस्टेंट को काफी खरी-खोटी सुनाई थी। प्रियांक को उम्मीद थी कि उनसे मिलने के लिए मम्मी या पापा आएंगे जैसे कि दूसरे सदस्यों के आए थे। मगर हुआ इसका उलटा और दिव्या ने घर के अंदर एंट्री ली। अपनी एक्स को सामने देखकर शर्मा रोने लगे थे। दिव्या ने प्रियंका के व्यवहार को लेकर उन्हें डांटा और अपने ब्रेकअप की घोषणा की।

ब्रेकअप की बात सुनकर घर के सभी सदस्य चौंक गए थे। यहां तक कि सलमान खान ने भी वीकेंड का वार में दिव्यांक (प्रियांक-दिव्या) के ब्रेकअप का मजाक उड़ाया था। अब अगर हालिया रिपोर्ट्स पर विश्वास किया जाए तो प्रियांक की गर्लफ्रेंड को शो के अंदर ड्रामा क्रिएट करने के लिए बहुत बड़ी रकम दी गई थी। जी हां आपने सही सुना। फिल्मी मंकी की रिपोर्ट के अनुसार अग्रवाल को बिग बॉस के निर्माताओं ने घर में मौजूद सदस्यों को मिलने वाली रकम की तिगुना राशि दी थी।

Divya Agarwal was paid thrice the amount that is to be given to the contestants inside the house to create all that drama.#PriyankSharma #BiggBoss11https://t.co/qeDWuzVWLb

