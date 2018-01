बिग बॉस11: ग्रैंड फिनाले में आइटम नंबर का तड़का लगाएंगी अर्शी खान, हितेन के साथ कर रही हैं रिहर्सल

कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाला रिएलिटी शो बिग बॉस सीजन-11 काफी विवादों में रहा। बिग बॉस के कंटेस्टेंट ने दर्शकों को कभी रुलाया तो कभी हंसाया। शो के प्रतिभागियों के बीच होने वाली लड़ाई ने भी दर्शकों को खूब एंटरटेन किया। बिग बॉस सीजन 11 में कुल 16 कंटेस्टेंट ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 12 कॉमनर और 6 सेलिब्रिटी थे। बिग बॉस की यह सीजन अपने आखिरी पड़ाव पर है। शो का जल्द ही फिनाले होने वाला है। सलमान खान ने खुद फिनाले की तारीख 14 जनवरी का एलान किया था। खबर है कि बिग बॉस शो के कंटेस्टेंट रहे अर्शी खान और हितेन तेजनावी शो के ग्रैंड फिनाले में कुछ खास करने जा रहे हैं। जूम की रिपोर्ट के मुताबिक, शिल्पा और हिना खान से लड़ाई-झगड़ा करते नजर आ चुकीं अर्शी खान शो का हिस्सा रहे हितेन तेजवानी के साथ शो के फिनाले में धमाकेदार डांस परफार्मेंस करते नजर आने वाले हैं। अर्शी खान और हितेन के बीच होने वाली नोंकझोक ने दर्शकों को एंटरटेन किया था।

रिपोर्ट के अनुसार, अर्शी खान, हितेन तेजवानी के साथ ग्रैंड फिनाले में डांस नंबर पर ठुमके लगाते नजर आने वाली हैं। जिसके लिए दोनों ने तैयारी भी शुरु कर दी है। भोजपुरी एक्ट्रेस महिमा चौधरी के ट्विटर अकाउंट से लिखा गया, ”बिग बॉस शो का हिस्सा रहीं अर्शी खान और हितेन ने डांस की तैयारी शुरु कर दी है। दोनों शो के फिनाले में अपने डांस से दर्शकों को एंटरटेन करेंगे। हालांकि ये ट्वीट महिमा के वैरिफाइड अकाउंट से नहीं किए गए है।”

@ArshiKOfficial & @tentej share a great chemistry & have a jolly time while rehearsing 4 @BiggBoss finale at Andheri. They r performing on a mind-blowing, sexy, intimate track which will leave audience spell bound @TheKhabari2 @TheKhabari1 @BiggBossNewz @BiggBossCritic1 @ColorsTV

