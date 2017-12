बिग बॉस 11 के घर में मिलने पहुंची पूर्व गर्लफ्रेंड तो हैरान रह गए प्रियांक शर्मा

कल रात को प्रसारित हुआ बिग बॉस काफी भावुक करने वाला था क्योंकि घर के अंदर मौजूद सदस्यों कसे मिलने के लिए उनके अपने पहुंचे थे। लेकिन हर टास्क की तरह इस बार भी बिग बॉस ने कहानी में ट्विस्ट किया हुआ था। बिग बॉस घरवालों को कुछ समय बाद फ्रीज होने के लिए कहते थे और यह तब ही होता था जब किसी सदस्य का रिश्तेदार अंदर आता था। शिल्पा शिंदे की मां, पुनीश शर्मा के पिता, विकास गुप्ता के मां, अर्शी खान के पिता और प्रियांक शर्मा की गर्लफ्रेंड कल के एपिसोड में दिखाई दीं।

पुनीश के पिता ने सभी घरवालों को खास मैसेज दिए। शिल्पा से कहा कि पुनीश की मां सबसे पहले आपसे ही मिलना चाहती थीं। इसके बाद अर्शी के पिता आए जिन्होंने अपनी बेटी को कुछ खास सलाह दीं। इसके बाद घर के अंदर शिल्पा शिंदे की मां पहुंची। उन्होंने घरवालों को आपस में गाली-गलौच ना करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आप सभी ने शिल्पा को मां का दर्जा दिया उसकी इज्जत करो। इसके बाद विकास गुप्ता की मां आईं। जिन्होंने कहा कि विकास पर उन्हें गर्व है। जाते समय उन्होंने अपने बेटे को सैल्यूट किया।

