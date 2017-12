Bigg Boss 11: सलमान ने ली अर्शी की क्लास, तो उनपर लगाया शिल्पा की तरफदारी करने का आरोप

रिएलिटी शो बिग बॉस 11 में कंटेस्टेंट हों या दर्शक हर किसी को वीकेंड के वार पर सलमान खान के आने का इंतजार होता है। इस दिन सलमान पूरे हफ्ते हुए हर बड़े मामले पर गहराई से बात करते हैं। लेकिन इस वीकेंड के वार पर दर्शकों को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी। आज शो में सलमान अर्शी खान की कुछ हरकतों के लिए उन्हें डांट लगाते दिखाई देंगे। लेकिन जहां हर बार अर्शी सलमान की डांट को सुन लिया करती थीं आज वही अर्शी सलमान पर ही आरोप लगा देंगी।

कलर्स के ट्विटर पेज पर एक प्रोमो वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें सलमान अर्शी को उनके व्यवहार के लिए डांट लगा रहे हैं। वह कहते हैं कि ‘अब तो चुप हो जाओ वाहियात औरत..ये आपने शिल्पा के बारे में कहा था। उस वक्त शिल्पा की मां वहां थीं’। इस पर अर्शी हांमी भरती नजर आ रही हैं। वीडियो में अर्शी कहती हैं कि ‘सलमान साहब मुझे लगता है कि आप शिल्पा की बात नहीं देख पाते हैं’। अर्शी का साफ-साफ कहना है कि सलमान शिल्पा की गलतियां नहीं देख पाते हैं। वह सिर्फ दूसरों को ही समझाते हैं। वहीं वीडियो में आगे गुस्से में सलमान विकास गुप्ता को कहते हैं कि विकास मुबारक हो यह है आपके कैप्टन की च्वाइस।

Arshi Khan faces @BeingSalmanKhan 's heat! Watch the drama get a lot more intense only on #BB11 ! #WeekendKaVaar pic.twitter.com/apd1mW38y1

.@Beingsalmankhan questions Arshi Khan about her comment to Shilpa Shinde. Tune in to #WeekendKaVaar tomorrow at 9 PM to find out what happens! pic.twitter.com/f9XImm4vh5

