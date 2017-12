बिग बॉस 11, दिसंबर 7, 2017 Episode Preview: घर में होगा अब तक का सबसे इमोशनल करने वाला ‘लक्जरी बजट’ टास्क

रिएलिटी टीवी शो बिग बॉस सीजन 11 के आज के एपिसोड में दर्शक और कंटेस्टेंट दोनों ही बहुत भावुक होने वाले हैं। बिग बॉस घर के सदस्यों को उनके पेरेंट्स से मिलने का एक मौका देंगे, लेकिन क्योंकि बिग बॉस हाउस में कुछ भी सीधी तरीके से नहीं होता है, तो यह मुलाकात भी थोड़ी टेड़ी होने वाली है। असल में बिग बॉस घर के सभी सदस्यों को लक्जरी बजट टास्क के लिए ‘स्टैच्यू’ गेम खिलाएंगे। इस गेम के तहत बिग बॉस जब भी घर के जिस भी सदस्य को या सभी सदस्यों को ‘फ्रीज’ होने कहेंगे तब वह सदस्य अपनी ही जगह पर किसी पुतले की तरह स्थिर हो जाएगा। घर के उस सदस्य को तब तक उसकी जगह पर फ्रीज रहना होगा। जब तक कि बिग बॉस उसे ‘रिलीज’ का निर्देश नहीं दे देते।

गेम में ट्विस्ट यह होगा कि घर के सभी सदस्यों को जब बिग बॉस फ्रीज होने कहेंगे उसी दौरान घर में से किसी एक कंटेस्टेंट के माता-पिता या किसी करीबी सदस्य की एंट्री होगी। विकास गुप्ता की मां, अर्शी खान और पुनीश के पिता, प्रियांक शर्मा की गर्लफ्रेंड दिव्या अग्रवाल और शिल्पा शिंदे की मां घर के अंदर दाखिल होंगी। बिग बॉस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कुछ टीजर वीडियो अपलोड किए गए हैं जिनमें आप घर के सदस्यों को उनके करीबियों को इतने वक्त बाद अचानक से देखने के बाद भावुक होते हुए देख सकते हैं।

शिल्पा शिंदे की मां ने जहां घर के भीतर जाने के बाद घर के बाकी सदस्यों से निवेदन किया कि यदि वह शिल्पा को मां कहते हैं तो उन्हें उसे गाली नहीं देनी चाहिए। साथ ही शिल्पा शिंदे की मां ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात का फक्र है कि उनकी बेटी को मां का दर्जा दिया गया है जो कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। अर्शी खान के पिता घर के भीतर मजाक और मस्ती करते नजर आए और प्रियांक की गर्लफ्रेंड ने रोते हुए उनसे कहा कि वह बहुत कुछ खत्म कर चुके हैं लेकिन अब भी वक्त है। इसके अलावा प्रियांक को उन्होंने यह भी सलाह दी कि घर के भीतर विकास गुप्ता के अलावा उनका कोई भी दोस्त नहीं है।

The housemates get the Statue Task! Puneesh Sharma gets emotional as his father enters the #BB11 house to meet him! Tune in tomorrow to watch! #BBSneakPeek pic.twitter.com/V98w4J9d1J — COLORS (@ColorsTV) December 6, 2017

Shilpa Shinde's mother visits the #BB11 house & she has some wise words for all the housemates! Tune in tomorrow to watch what she has to say! #BBSneakPeek pic.twitter.com/4pkvAeEYEG — COLORS (@ColorsTV) December 6, 2017

Arshi Khan's happiness has no bounds when she meets her father! Catch all the excitement tonight at 10:30 PM. #BB11 #BBSneakPeek pic.twitter.com/2MZRbaYVaL — COLORS (@ColorsTV) December 7, 2017

