बिग बॉस 11, 26 दिसंबर एपिसोड Preview: बिग बॉस के घर में आया नया ट्विस्ट, री-एंटर होने जा रहीं बंदगी

बिग बॉस के घर में एक बार फिर से एक्स कंटेस्टेंट बंदगी कालरा एंट्री मारने जा रही हैं। जी हां, शो के मेकर्स ने बंदगी को वापस घर के अंदर भेजने का निर्णय लिया है। इस दौरान सिर्फ बंदगी ही नहीं बंदगी के अलावा बाकी घर सदस्यों के रिश्तेदार भी घर के अंदर एंटर होंगे। खास बात ये होगी कि इस बार ये सारे लोग घरवालों के नए पड़ोसी बन कर घर के अंदर दाखिला लेंगे। घर में जो लोग आने वाले हैं उनमें पुनीश की तरफ से बंदगी फिर घर में आएंगी।

हिना खान की तरफ से उनके बॉयफ्रेंड रॉकी आएंगे। शिल्पा की फैमिली से उनके भाई, लव, प्रियांक और विकास की साइड से उनकी मां घर के अंदर एंटर होंगी। इस दौरान बिग बॉस घरवालों कों घर में आए इन लोगों की खातिरदारी करने का पूरा-पूरा मौका देंगे। दरअसल, ये सारे लोग घर में नए पड़ोसी बन कर आएंगे। इसके चलते घरवालों को इन लोगों के खाने पीना का इंतजाम करना होगा और उन्हें खुश करना होगा।

बता दें, इस बार घर से बेघर होने के लिए लव त्यागी और प्रियांक शर्मा नॉमिनेटेड हैं। बीते हफ्ते अर्शी खान घर से बेघर हुई हैं। बात अगर कल यानी 25 दिसंबर के एपिसोड की करें तो बिग बॉस सीजन 11 में सोमवार को घरवालों के बीच नॉमिनेशन टास्क हुआ। इसका टास्क का नाम 42 मिनट था। बिग बॉस ने बताया कि इस बार घरवालों को नॉमिनेशन से बचने के लिए गार्डन एरिया में रखे नॉमिनेशन डोम में बैठकर वक्त का अंदाजा लगाना है।

Housemates get their luxury budget task for the week! Watch the Ghar Aaye Gharwalein task tonight at 10:30 PM on #BB11. #BBSneakPeek pic.twitter.com/sBqZ7Dw12T

— COLORS (@ColorsTV) December 26, 2017