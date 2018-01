बिग बॉस 11, 1 जनवरी एपिसोड Preview: किसे मिलेगी फिनाले में एंट्री और कौन होगा इस बार बेघर

बिग बॉस सीजन 11 के नए साल के पहले एपिसोड में दर्शकों को काफी कुछ खास देखने को मिलने वाला है। अब मुश्किल से 2 या 3 हफ्ते का ही खेल शेष रह गया है और दर्शकों के भीतर इस चीज को लेकर एक्साइटमेंट है कि कौन सा कंटेस्टेंट इस सीजन का विनर बनेगा। रेस में वैंप इमेज वाली हिना खान, विकास गुप्ता, शिल्पा शिंदे और लव त्यागी लगातार आगे चल रहे हैं। आज घर के भीतर इस बात का फैसला हो जाएगा कि इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए कौन सा कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड है।

साथ ही यह भी आज रात के एपिसोड में तय हो सकता है कि कौन से कंटेस्टेंट्स को फिनाले में एंट्री मिलने की संभावनाएं हैं। बिग बॉस सीजन 11 के पिछले वीकेंड का वार में प्रियांक घर से बेघर हो गए थे। अब देखना यह होगा कि इस हफ्ते कौन सा कंटेस्टेंट घर से बाहर जाता है। बिग बॉस सीजन 11 में तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि पहली बार हुई हैं, लेकिन जहां तक पहली बार किसी महिला कंटेस्टेंट द्वारा विनर का खिताब जीते जाने की बात है तो घर के भीतर अब सिर्फ हिना खान और शिल्पा शिंदे ही रह गई हैं।

New dreams, new hopes, new experiences and new joys, wishing you all a very happy and prosperous New Year! #BB11 #Happy2018 pic.twitter.com/B5EjqEl1BK

— Bigg Boss (@BiggBoss) January 1, 2018