बिग बॉस में शिरकत कर चुकी इस एक्ट्रेस पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप, केस दर्ज

बिग बॉस तमिल का हिस्सा रह चुकीं गायत्री रघुराम पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का केस दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, गायत्री एमआरसी स्थित एक होटल से सेलिब्रिटीज पार्टी के बाद अपने घर जा रही थीं। शनिवार को अद्यार एरिया के पास चेन्नई पुलिस ने रोक कर सांस परीक्षण किया। पॉजिटिव टेस्ट आने के बाद एक्ट्रेस पर मोटर धारा अधिनियम धारा 185 के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक, अभिनेत्री ने जांच में पुलिस का सहयोग दिया। हालांकि गायत्री को देखकर आसपास के लोग सेल्फी लेने के लिए जमा होने लगे। एफआईआर दर्ज होने के बाद एक कांस्टेबल ने अभिनेत्री को घर तक छोड़ा।

हालांकि गायत्री ने एक ट्वीट के जरिए इन खबरों को नकार दिया है। गायत्री ने ट्वीट में लिखा- मैं इस तरह की खबरों से परेशान नहीं हूं और मुझे इसकी कोई परवाह भी नहीं है। यह सिर्फ समाचार संवाददाता है जो इसे फैलाने रहा है वह नशे में और ड्राइविंग के लिए पकड़ा गया था। लेकिन हर कोई मुझे टारगेट कर रहा है। बिना किसी गोपनीयता के साथ रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है।

I’m not worried about being in the news and I don’t care. It’s just the news reporter who spreading this was caught for drunk and driving. But everyone let him gobut I’m targeted. Very nice place to live with no privacy.

