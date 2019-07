बिग बॉस तमिल 3 के प्रतियोगी व अभिनेता सरवनन के महिलाओं के प्रति दिए एक बयान ने उन्हें विवादों में डाल दिया है। दरअसल शो के दौरान होस्ट कमल हासन ने अभिनेता से बसों में यात्रा पर सवाल पूछे थे, जिसपर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वे महिलाओं से बसों में छेड़छाड़ करते थे। उनका यही बयान सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया गया और उनका विरोध भी हुआ। बता दें कि विरोध के रुप में मीटू कार्यकर्ता व तमिल सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने अभिनेता, शो और वहां मौजूद सभी लोगों पर जमकर बरसी। विवादों में फंसते देख प्रतियोगी सरवनन को माफी तक मांगनी पड़ी।

क्या है पूरा मामलाः बता दें कि रियलिटी शो बिग बॉस तमिल 3 के एक शो के दौरान शो के प्रतियोगी सरवनन से होस्ट कमल हासन ने एक सवाल पूछा था। कमल ने पूछा था कि सार्वजनिक परिवहनों में लोगों को सफर करने के लिए अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में लोग भीड़ के वजह से कई बार एक दूसरे पर गिर भी जाते हैं। हांलाकि लोगों के गिरने पर उनकी कोई गंदी नियत या इरादा नहीं होती है। इस पर जवाब देते हुए सरवनन ने कहा कि वे कॉलेज के दिनों में महिलाओं से बसों में छेड़छाड़ करते थे। उनके इस बयान के बाद शो में मवजूद लोगों ने तालियां बजाई।

A Tamil channel aired a man proudly proclaiming he used the Public Bus Transport system to molest/grope women – to cheers from the audience.

And this is a joke. To the audience. To the women clapping. To the molester.

Damn. https://t.co/kaL7PMDw4u

— Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) July 27, 2019