Bhooth Bangla Movie Review LIVE Updates: अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की फिल्म ‘भूत बंगला’ आज देशभर में रिलीज हो गई है। 16 अप्रैल से फिल्म के पेड प्रिव्यू शुरू हैं, फिल्म के रिव्यू सामने आ चुके हैं और फिल्म की तारीफ हो रही है।
फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में हैं, उनके साथ वामिका गब्बी, मिथिला पालकर, राजपाल यादव और परेश रावल जैसे सितारे भी हैं। फिल्म में जबरदस्त कॉमेडी है और सभी एक्टर्स के काम की तारीफ हो रही है।
Bhooth Bangla First Review OUT: Pure Entertainer है भूत बंगला
एक एक्स यूजर ने लिखा है- Bhooth Bangla शानदार है। हॉरर कॉमेडी कैसे बनाई जाती है, इसकी एक बेहतरीन मिसाल। इसमें सब कुछ है… हॉरर, कॉमेडी, सस्पेंस, और अक्षय कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इस जॉनर में उनका कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने पूरी फिल्म को अपने नाम कर लिया है। शुरुआत से अंत तक PURE ENTERTAINMENT।
Bhooth Bangla First Review OUT: 'भूत बंगला' का पहला रिव्यू आया सामने, क्या फिर चलेगा अक्षय कुमार और प्रियदर्शन का जादू
Bhooth Bangla Review LIVE Updates: अक्षय कुमार की फिल्म में हैं मजेदार ट्विस्ट
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, एक यूजर ने लिखा है- अक्षय कुमार की कमाल की कॉमिक टाइमिंग इस फिल्म को हंसी से भरपूर, फैमिली-फ्रेंडली हॉरर एंटरटेनर बना देती है, जिसमें अजीबो-गरीब ट्विस्ट्स का मजेदार तड़का है।
Bhooth Bangla Review LIVE Updates: अक्षय कुमार, परेश रावल और राजपाल यादव की तारीफ
देशभर में प्रियदर्शन की फिल्म 'भूत बंगला' आज रिलीज हो गई है। फिल्म में अक्षय कुमार, परेश रावल और राजपाल यादव की तिकड़ी की तारीफ रही है। तीनों की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है और ये आपको खूब हंसा रहे हैं।