Bhooth Bangla Movie Review LIVE Updates: अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की फिल्म ‘भूत बंगला’ आज देशभर में रिलीज हो गई है। 16 अप्रैल से फिल्म के पेड प्रिव्यू शुरू हैं, फिल्म के रिव्यू सामने आ चुके हैं और फिल्म की तारीफ हो रही है।

फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में हैं, उनके साथ वामिका गब्बी, मिथिला पालकर, राजपाल यादव और परेश रावल जैसे सितारे भी हैं। फिल्म में जबरदस्त कॉमेडी है और सभी एक्टर्स के काम की तारीफ हो रही है।

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