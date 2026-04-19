Bhooth Bangla Box Office Collection: 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई अक्षय कुमार स्टारर फिल्म ‘भूत बंगला’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की। फिर दूसरे दिन शनिवार को भी इसके कलेक्शन में उछाल देखने को मिला। परेश रावल, राजपाल यादव, तब्बू, वामिका गब्बी, मिथिला पालकर और दिवंगत अभिनेता असरानी स्टारर इस फिल्म ने दूसरे दिन 19 करोड़ रुपये कमाए।

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, ‘भूत बंगला’ का कुल भारतीय कलेक्शन 42 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि इसका नेट कलेक्शन 35 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, वर्ल्डवाइड इस मूवी ने 60.50 करोड़ रुपये कमाए लिए हैं। बता दें कि फिल्म दूसरे दिन देशभर में 11,513 शो में चली और इसने कुल मिलाकर 29 प्रतिशत हिंदी ऑक्यूपेंसी दर्ज की।

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हालांकि, सुबह के शो की शुरुआत धीमी रही, लेकिन दोपहर में इसमें उछाल देखने को मिला। इसके बाद फिल्म ने शाम को और भी रफ्तार पकड़ी और रात के शो में मजबूत ऑक्यूपेंसी के साथ यह अपने टॉप पर पहुंच गई।

इन फिल्मों से पीछे है ‘भूत बंगला’

बता दें कि इसके दो दिन का कलेक्शन देखें तो फिलहाल अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ आयुष्मान खुराना की ‘थम्मा’, कार्तिक की ‘भूल भुलैया 3’ और श्रद्धा कपूर स्टारर ‘स्त्री 2’ जैसी हॉरर-कॉमेडी हिट फिल्मों से पीछे है।

क्या है ‘भूत बंगला’ की कहानी

‘भूत बंगला’ की कहानी लंदन में रहने वाले अर्जुन (अक्षय) और उसकी बहन (मिथिला) के इर्द-गिर्द घूमती है। अर्जुन की बहन को दादाजी की तरफ से विरासत में एक आलीशान महल मिलता है। वहीं, अर्जुन अपनी बहन की शादी की तैयारियों के लिए भारत के मंगलपुर गांव पहुंचता है। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है।

गांव में हर तरफ चर्चा फैली है कि वहां किसी की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि वधुसुर नाम का साया दुल्हनों को उठा ले जाता है। इसके बाद जो कॉमेडी और डर का तड़का लगता है, वही फिल्म की असली जान है। इसमें आगे क्या होता है इसके लिए तो फिल्म देखनी होगी।

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