Bhooth Bangla Trailer Review: अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी एक बार फिर दर्शकों को हंसाने आ रही है। उनकी नई फिल्म ‘भूत बंगला’ का ट्रेलर रिलीज़ हो गया है, जो हंसी, डर और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट मिश्रण है। ट्रेलर की शुरुआत से अंत तक मजेदार और रोचक कहानी दर्शकों का ध्यान बांधे रखती है।

अक्षय कुमार, परेश रावल और राजपाल यादव की तिकड़ी के कॉमिक ट्विस्ट ने सबका दिल जीत लिया है। ट्रेलर यह साबित करता है कि प्रियदर्शन को क्यों ओजी हॉरर-कॉमेडी मास्टर कहा जाता है।

ट्रेलर देखकर आपको लगेगा कि आप भूलभुलैया 2 का ट्रेलर देख रहे हैं, क्योंकि फिल्म का कॉन्सेप्ट ओजी भूलभुलैया की याद दिला रहा है।

फिल्म में अक्षय कुमार का डायलॉग- बहन डर गई भी इस्तेमाल किया गया है।

वहीं राजपाल यादव का भी ‘मैं मंदिर का घंटा हूं’ वाले डायलॉग का बखूबी इस्तेमाल किया गया है।

कॉमेडी के इतने दिग्गज फिल्म में शामिल हैं कि फैंस उत्साहित हैं कि लंबे समय बाद उन्हें एक बढ़िया कॉमेडी फिल्म मिलने वाली है।

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‘भूत बंगला’ 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। यह फिल्म अक्षय कुमार और प्रियदर्शन को 14 साल बाद फिर से साथ लेकर आई है। इस फिल्म में वामिका गब्बी, तब्बू, जीशु सेनगुप्ता और मिथिला पालकर भी प्रमुख भूमिका में हैं।

फिल्म के एडवांस प्रिव्यूज 16 अप्रैल 2026 की रात 9 बजे से शुरू होंगे। वहीं फिल्म 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।