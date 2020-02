इस फिल्म को देख कर हुमा ने कहा-ये फिल्म इंडिया की बेस्ट हॉरर फिल्म है। मैंने पहली बार यहां ऐसी फिल्म देखी है। ये फिल्म बहुत डरावनी है और किसी रोलर से कम नहीं है ये फिल्म। क्या डेब्यू है सर। औऱ विक्की कौशल तुम अनबिलीवेबल, कमाल हो तुम। हमेशा की तरह। फिल्म की पूरी टीम और मेरी प्रिय भूमि पेडनेकर आग लगा दी। शशांक खेतान करण जौहर वाह।'

This is the best Indian horror film I’ve seen !! #BhootTheHauntedShip is scary and cool all rolled into one !! @Bps_91 what a debut sir !! And @vickykaushal09 is unbelievably good (as usual).. the whole team and my girl @bhumipednekar are on fire @ShashankKhaitan @karanjohar