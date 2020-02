Bhoot Trailer Out: विक्की कौशल की फिल्म भूत का ट्रेलर

Bhoot: Part One – The Haunted Ship Trailer Out: विक्की कौशल की फिल्म ‘भूत’ का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ये कहानी है एक ऐसे शिप की जो कि कई सालों से पड़ा है। अचानक ये शिप समंदर में मिलता है, जिसे देख कर सब चौक जाते हैं। शिप में कोई इंसान नहीं है यह हैरान कर देता है। इसके बाद शुरू होता है डर का गेम। शिप को देखने के लिए एक ऑफिसर आता है। ऑफिस कोई औऱ नहीं बल्कि विक्की कौशल हैं। विक्की इस शिप में घूमते हैं और जांच पड़ताल करते हैं। बाद में उन्हें अहसास होता है कि इस शिप में उनके अलावा कोई और भी है।

इस बीच शिप में कई अजीब अजीब हरकतें और बदलाव भी होते हैं। कोई साया विक्की के पीछे घूमता नजर आता है। अचानक वह चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। कौन है वह चुड़ैल उसके साथ वह बच्ची कौन है? ट्रेलर काफी रोमांच पैदा कर देने वाला है। ट्रेलर देखते समय अहसास होता है कि जैसे यह सब खुद के साथ बीत रहा होगा।

इसी महीने रिलीज होने जा रही फिल्म ‘भूत’ Bhoot: Part One – The Haunted Ship में विक्की कौशल के साथ भूमि पेडनेकर भी हैं। इस फिल्म को भानू प्रताप सिंह ने डायरेक्ट किया है। वहीं इस प्रोड्यूस किया है हीरो जोहर, करण जोहर, अपूर्वा मेहता औऱ शशांक खेतान ने। फिल्म 21 फरवरी को सिनेमाघरों में आ रही है। देखें ट्रेलर:-

भूमि पेडनेकर ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से भूत का ट्रेलर शेयर किया है । भूमि ने साथ ही लिखा है- आप तैयार हैं या नहीं, हम आ रहे हैं हाथों में डर लेकर। ट्रेलर दर्शकों के सामने आते ही ट्विटर पर भूत ट्रेलर ट्रेंड कर रहा है। वहीं इस ट्रेलर को कुछ ही मिनटों में 153,748 व्यूज मिल गए हैं। ट्रेलर देख कर फैंस के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं- असली मिस्ट्री तो ये है कि ट्रेलर में भूमि कहां है?

दर्शक पूछ रहे हैं कि भूमि पेडनेकर तो ट्रेलर में दिख नहीं रहीं तो वह है कहां? कई लोग अंदाजे लगा रहे हैं कि कहीं चुड़ैल भूमि ही तो नहीं। कुछ फैंस को ट्रेलर बहुत पसंद आया। तारीफ में लोग कह रहे हैं विक्की हमेशा कुछ नया ही लाते हैं।

