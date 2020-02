Bhoot One The Haunted Ship Box Office Collection Day 1: बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल की मच अवेटेड फिल्म भूत पार्ट वन- द हॉन्टेड शिप (Bhoot One The Haunted Ship) रिलीज हो चुकी है। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बॉक्स ऑफिस इंडिया डॉट कॉम वेबसाइट के अनुसार विक्की कौशल की फिल्म ने पहले दिन 5 से 5.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।

बता दें कि इस फिल्म को बॉलीवुड में अभी तक की सबसे शानदार हॉरर फिल्म बताया जा रहा है। फिल्म के निर्माता करण जौहर और हीरू जौहर हैं। वहीं, इसका निर्देशन भानू प्रताप सिंह ने किया है। फिल्म की कहानी की बात करें तो पृथ्वी का किरदार निभा रहे विक्की कौशल एक शिपयार्ड कंपनी में अधिकारी होते हैं जिनकी पत्नी (भूमि पेडणेकर) और बेटी एक दुर्घटना में मारे जाते हैं। विक्की अपने दुखद अतीत से उबर नहीं पाता जिसके चलते उसे अभी भी अपनी बेटी और पत्नी दिखाई देते हैं।

