अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला से जुड़े कुछ वेंडर्स ने आरोप लगाया है कि उनके कुल 48 लाख रुपये के भुगतान अब तक लंबित हैं। उनका कहना है कि फिल्मों में आम तौर पर अपनाए जाने वाले 90 दिन के इनवॉइस क्लियरेंस नियम का पालन नहीं किया गया।

इसी बीच, फिल्म की निर्माता एकता कपूर ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म की सफलता का जश्न मनाया। उन्होंने मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार, निर्देशक प्रियदर्शन और बाकी कलाकारों की तारीफ करते हुए लिखा कि यह उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। फिल्म ने 17 अप्रैल को रिलीज़ होने के बाद दुनियाभर में 211 करोड़ से अधिक की कमाई की है।

वेंडर्स का आरोप: रिलीज़ के बाद भी नहीं मिला भुगतान

मिड-डे की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म से जुड़े कई वेंडर्स ने दावा किया कि बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिलने के बावजूद उनका भुगतान नहीं किया गया।

एक वेंडर ने कहा कि उसके ₹30 लाख बकाया हैं, जबकि दूसरे ने ₹18 लाख न मिलने की बात कही।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि फिल्म इंडस्ट्री में भुगतान में देरी अब आम होती जा रही है। फिल्म रिलीज़ होने के बाद प्रोडक्शन हाउस से पैसा निकलवाना और मुश्किल हो जाता है। पहले 90 दिनों के भीतर भुगतान करने की जो परंपरा थी, उसका अब सख्ती से पालन नहीं हो रहा।

कुछ वेंडर्स ने यह भी आरोप लगाया कि कलाकारों और मुख्य क्रू को प्राथमिकता देकर भुगतान किया जाता है, जबकि बाकी तकनीकी और सपोर्ट स्टाफ को महीनों इंतज़ार करना पड़ता है।

हालांकि, बालाजी मोशन पिक्चर्स ने इन आरोपों से इनकार किया है। कंपनी का कहना है: “बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड ने अपने सभी प्रोजेक्ट्स से जुड़े अनुबंधित भुगतान दायित्व पूरे कर दिए हैं।”

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‘तू या मैं’ के मेकर्स पर भी भुगतान रोकने का आरोप

इसी तरह का मामला आनंद एल राय की कंपनी कलर येलो प्रोडक्शंस से भी जुड़ा सामने आया। फिल्म तू या मैं से जुड़े एक वेंडर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा: “थिएटर और नेटफ्लिक्स रिलीज़ के लिए बधाई। कृपया इनवॉइस क्लियर करें। बहुत समय से भुगतान लंबित है… अगर कॉल और ईमेल का जवाब मिल जाए तो अच्छा होगा।”

शनाया कपूर और आदर्श गौरव अभिनीत यह फिल्म 13 फरवरी को सिनेमाघरों में और 10 अप्रैल को नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज़ हुई थी।

कलर येलो प्रोडक्शंस के एक सूत्र ने SCREEN से कहा: “हम इस पर काम कर रहे हैं। भुगतान चरणों में आता है और उन्हें आखिरी किस्त अभी नहीं मिली है। कई बार सैकड़ों क्रू मेंबर्स के कारण प्रक्रिया में समय लग जाता है। उन्हें उनके कुल भुगतान का केवल 8% हिस्सा मिलना बाकी है।”

‘बड़े मियां छोटे मियां’ विवाद भी आया था सामने

भुगतान में देरी का मुद्दा पहले भी कई फिल्मों में उठ चुका है। 2024 की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के निर्देशक अली अब्बास जफर ने निर्माता वाशु भगनानी की कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट पर 7.30 रुपये करोड़ का भुगतान न करने का आरोप लगाया था।

उन्होंने FWICE (फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज) से शिकायत की थी। संगठन को फिल्म से जुड़े कलाकारों- टाइगर श्रॉफ, सोनाक्षी सिन्हा और अलाया एफ की ओर से भी ऐसी शिकायतें मिली थीं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म की क्रू टीम के ₹65 लाख भी बकाया थे। कुछ कर्मचारियों ने दावा किया कि भुगतान न मिलने के कारण उन्हें घर बेचने तक की नौबत आ गई और अस्पताल के बिल चुकाने में भी परेशानी हुई।

अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर यह फिल्म लगभग 350 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर करीब 100 करोड़ ही कमा सकी।

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