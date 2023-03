Live

Go to Live Updates Bholaa Movie Review Live Updates: अजय देवगन की फिल्म ‘भोला’ आज राम नवमी के मौके पर बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है। फिल्म को लेकर दर्शकों में क्रेज है। यह फिल्म कार्थी की साउथ मूवी ‘कैथी’ का हिंदी रीमेक है। भोला 3500 स्क्रीन्स पर देशभर में रिलीज हो रही है। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के मुताबिक फिल्म पहले दिन 10 से 12 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। इस फिल्म का निर्देशन अजय देवगन ने खुद किया है। ‘भोला’ में दमदार एक्शन सीक्वेंस हैं और सिनेमेटोग्राफी की तारीफ भी हो रही है। फिल्म के वीएफएक्स, डायलॉग और एक्टिंग फैंस को पसंद आ रही है। फिल्म में एक्शन के साथ इमोशन भी देखने को मिलेगा। फिल्म में तब्बू भी अहम रोल में हैं। अजय देवगन और तब्बू ने साथ में कई हिट दी हैं, क्या एक बार फिर ये जोड़ी एक और हिट देगी? दर्शकों को ये फिल्म कैसी लग रही है? क्रिटिक्स का फिल्म को लेकर क्या कहना है, आइए देखते हैं भोला का पब्लिक रिएक्शन और ट्विटर रिव्यू। https://www.jansatta.com/blank.html Live Updates 16:34 (IST) 29 Mar 2023 Bhola: ‘भोला’ देखने के लिए एक्साइटेड हैं फैंस Bholaa: फैंस अजय देवगन की फिल्म 'भोला' के लिए बेहद उत्साहित हैं। https://twitter.com/NiteshNaveenAus/status/1640888639910739970 16:33 (IST) 29 Mar 2023 Bhola Review: फिल्म का एक्शन और इमोशन फैंस को आ रहा है पसंद Bhola Review: अजय देवगन के फैंस को फिल्म का एक्शन तो पसंद आ ही रहा है, इमोशनल सीन्स की भी फैंस तारीफ कर रहे हैं। https://twitter.com/AjSandip/status/1639486181543931904 16:32 (IST) 29 Mar 2023 फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर का मानना है ‘भोला’ होगी हिट फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर मनोहर वधवानी का कहना है कि फिल्म का क्रेज अच्छा है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करेगी। https://twitter.com/manoharwadhwani/status/1640959484330926080 16:32 (IST) 29 Mar 2023 भोला मूवी रिव्यू: ‘ब्लॉकबस्टर है भोला’ देखिए अजय देवगन के फैंस कैसे फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। https://twitter.com/FilmCriticc/status/1640743156680646656 16:31 (IST) 29 Mar 2023 Bholaa review: अजय देवगन के फैंस दे रहे हैं 5 में से 5 स्टार Bholaa review: अजय देवगन के फैंस 'भोला' की तारीफ करते हुए फिल्म को 5 में से 5 स्टार दे रहे हैं। https://twitter.com/AJAYKASWAN80/status/1640757531600642049 16:30 (IST) 29 Mar 2023 Bhola review: फैंस से जानिए फिल्म का सबसे अच्छा सीन अजय देवगन के फैंस फिल्म की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। https://twitter.com/realboxoffice2/status/1640795081295933440 16:28 (IST) 29 Mar 2023 Bhola review: अजय देवगन के फैंस को पसंद आ रही है फिल्म अजय देवगन के फैंस 'भोला' की तारीफ कर रहे हैं और फिल्म की तुलना हॉलीवुड की फिल्मों से की है। https://twitter.com/Rahman_Ajay_fan/status/1640992646259785731