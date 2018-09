VIDEO: भोजपुरी एक्टर रवि किशन की फिल्म का अक्षरा सिंह ने कुछ ऐसे किया प्रमोशन…

View this post on Instagram

आप लोगों से निवेदन है फ़िल्म सनकी दरोग़ा अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाके ज़रूर देखें और अपना प्यार और आशीर्वाद दें इस छोटी सी पहल के लिए सलाम ढेर सारी शुभकामनाएं @ravikishann @anjana_singh_ और इस फ़िल्म की पूरी टीम को🙏