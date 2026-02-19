भोजपुरी सिनेमा लवर्स के बीच अक्सर कुछ ट्रेंडिंग गानों का जिक्र चलता है। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जैसे सुपरस्टार्स की पॉपुलैरिटी के कारण भोजपुरी भाषा को ना समझने वालों के बीच भी म्यूजिक इंडस्ट्री के गानों का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। आमतौर पर हर सिनेमा में ऐसा देखने को मिलता है कि चुनिंदा आइकॉनिक गानों का क्रेज समय के साथ और ज्यादा बढ़ता जाता है। यहां जिक्र 18 साल पुराने एक दमदार गाने का कर रहे हैं, जो शादी से लेकर हर फंक्शन में डीजे पर धमाल मचाता है। आइए आपके साथ इस सॉन्ग की डिटेल्स शेयर करते हैं।

कुछ गाने हद से ज्यादा मजेदार होते हैं। खासतौर पर चुनिंदा भोजपुरी गानों की दीवानगी लोगों के बीच इतनी ज्यादा होती है कि उनके बोल लोगों को नाचने पर मजबूर कर देते हैं। उस समय मजा और दोगुना हो जाता है, जब गाने की धुन डीजे पर सुनाई पड़ती है, तो कोई चाहकर भी अपने कदम थिरकने से नहीं रोक पाता है।

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार का है यह गाना

जिस 18 साल पुराने हिट भोजपुरी गाने का जिक्र कर रहे हैं, वह पावर स्टार पवन सिंह ने गाया है। शायद आप भी सॉन्ग के टाइटल का अंदाजा लगा चुके होंगे। अगर आप इसका अनुमान नहीं लगा पाए हैं, तो बता दें कि यहां पर जिक्र ‘तू लगावे लू जब लिपिस्टिक’ का कर रहे हैं। इस गाने ने पवन सिंह को लोगों के बीच खास पहचान दिलवाने का काम भी किया है। पवन सिंह कई इंटरव्यू में खुद इस गाने के बारे में बात कर चुके हैं, और उन्होंने भी बताया है कि हर इवेंट से लेकर डीजे पर उनका सबसे ज्यादा सुने जाने वाला यह गाना बन चुका है।

शादी का जश्न हो या फिर पार्टी का। भोजपुरी लवर्स के लिए लिपिस्टिक गाने के बिना अधूरा माना जाता है। इस गाने की दीवानगी इतनी ज्यादा है कि हिंदी गाने सुनने के शौकीनों ने भी इसे जरूर सुना होगा, और शादी के माहौल में तो लोग इस गाने पर खूब मस्ती भी करते हैं।