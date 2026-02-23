Holi 2026: होली का त्यौहार आने वाला है और इस दिन देशभर में रंगों की बहार होती है। इस त्यौहार में रंग में सराबोर होकर होली लोग झूमते-गाते हैं। इस दौरान भोजपुरी गाने भी खूब सुने जाते हैं।

पवन सिंह और महिमा सिंह का नया भोजपुरी गाना रिलीज हुआ है। ये गाना खूब मनमोहक है, जिसने सुनकर आप झूमने पर मजबूर हो जाएंगे।

‘सतरंगी सलवारवा’ गाने में पवन सिंह की खूबसूरत आवाज

‘सतरंगी सलवारवा’ गाने में पवन सिंह और शिवानी सिंह की धमाकेदार आवाज है, जिसमें होली के रंग के साथ प्यार की मस्ती की भी झलक देखने को मिल रही है।

महिमा सिंह संग जम रही है पवन सिंह की जोड़ी

पवन सिंह और महिमा सिंह की जोड़ी खूब जम रही है। गाने का संगीत और बोल ऐसे हैं कि ये तो तय है कि इस बार होली में ये गाना खूब बजने वाला है।

Bhojpuri Song: हर जश्न की पहली पसंद बना 18 साल पुराना ये भोजपुरी ट्रैक, DJ पर आज भी मचाता है धमाल

7 मिलियन के पार हुए गाने के व्यूज़

गाने के बोल विवेक अनमोल ने लिखे हैं, वहीं गाने का म्यूजिक दिया है प्रियांशु सिंह ने। गाना T-Series Hamaar Bhojpuri नाम के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है। गाना 3 दिन पहले रिलीज हुआ है और अब तक इस गाने को 7 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।

यहां देखें गाना: