भोजपुरी सिनेमा के सितारे अपनी दमदार एक्टिंग, सुपरहिट गानों और जबरदस्त फैन फॉलोइंग के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या आप उनकी शिक्षा के बारे में पता है? क्या आप जानते हैं कि इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स में सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा कौन है? कई लोग रवि किशन का नाम लेते हैं, लेकिन पढ़ाई के मामले में बाजी किसी और ने मारी है। आइए जानते हैं भोजपुरी सितारों की पढ़ाई-लिखाई के बारे में।

मनोज तिवारी

भोजपुरी सिनेमा और राजनीति दोनों में अपनी पहचान बना चुके मनोज तिवारी वो एक हैं, जो सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे भोजपुरी सितारों में गिने जाते हैं। उन्होंने फिजिकल एजुकेशन (शारीरिक शिक्षा) में मास्टर डिग्री हासिल की है। यही वजह है कि शिक्षा के मामले में वह कई बड़े सितारों से आगे हैं।

रवि किशन

भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन ने मुंबई के रिजवी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की है। उन्होंने ग्रेजुएशन किया और इसके बाद अभिनय की दुनिया में कदम रखा। आज वह अभिनेता होने के साथ-साथ सांसद भी हैं।

दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ

भोजपुरी इंडस्ट्री के ‘जुबली स्टार’ निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव ने कॉमर्स से ग्रेजुएशन की है। बाद में उन्होंने गायकी और अभिनय के जरिए भोजपुरी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई।

पवन सिंह

‘पावर स्टार’ पवन सिंह ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा भी प्राप्त की। हालांकि उनकी डिग्री को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट्स में सीमित जानकारी मिलती है, लेकिन वह कॉलेज स्तर तक की पढ़ाई कर चुके हैं।

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खेसारी लाल यादव

खेसारी लाल यादव का सफर संघर्षों से भरा रहा है। आर्थिक चुनौतियों के कारण उनकी पढ़ाई ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। उनके बारे में कहा जाता है कि वो 10वीं तक पढ़ें हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में जगह बनाई।

अवधेश मिश्रा

भोजपुरी फिल्मों के चर्चित अभिनेता अवधेश मिश्रा भी काफी शिक्षित कलाकारों में शामिल हैं। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की है।

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ऐसे में ये पता चलता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मेल एक्टर्स में मनोज तिवारी सबसे पढ़े-लिखे स्टार हैं, क्योंकि उनके पास मास्टर डिग्री है। वहीं रवि किशन, निरहुआ और अवधेश मिश्रा ग्रेजुएट हैं।