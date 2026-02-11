‘Om Namah Shivay’ New Bhojpuri Song: महाशिवरात्रि आने को है और इस साल यह पावन पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा। वहीं, कुछ लोग 16 फरवरी को भी भगवान शिव को जल चढ़ाते हुए नजर आएंगे। ऐसे में शिव भक्तों ने अभी से ही इसका जश्न मानना शुरू कर दिया। लोगों ने मंदिरों को सजाना शुरू कर दिया है। बहुत से भक्त इस दिन पूजा-अर्चना करने के साथ-साथ हिंदी और भोजपुरी में शिव के गाने भी बजाते हुए नजर आते हैं।

ऐसे में अगर आप भी शिव भक्त हैं, तो चलिए हम आपको भोजपुरी के ‘पावर स्टार’ पवन सिंह के गाने ‘ॐ नमः शिवाय’ के बारे में बताते हैं, जिसे इस शिवरात्रि अपनी लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। साल 2021 में रिलीज हुए इस गाने को मां अम्मा फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर शेयर किया था, जिसे अभी तक 17 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। (यह भी पढ़ें: Valentine Special: क्यों सुरक्षित रिश्ते लगते हैं बोरिंग, ‘रजनीगंधा’ ने 52 साल पहले समझा दिया था | इश्क़ दर्द और सिनेमा)

पवन सिंह ने दी ‘ॐ नमः शिवाय’ को आवाज

‘ॐ नमः शिवाय’ भोजपुरी गाने को पवन सिंह और अलका झा ने अपनी आवाज दी है। वहीं, इसके लिरिक्स रौशन सिंह विश्वास ने लिखे हैं और गाने को म्यूजिक प्रियांशु सिंह ने दिया। गाने में देखने को मिलता है कि पवन सिंह भगवान शिव की पूजा करते हुए लीन दिखाई देते हैं। इसकी शुरुआत अलका झा अपनी मधुर आवाज से करती हैं। इसके बाद उनका साथ पावर स्टार देते हैं।

इस ‘ॐ नमः शिवाय’ गाने को सुनने के बाद यूजर्स काफी खुश हो गए हैं। वह वीडियो के नीचे कमेंट कर पवन सिंह की तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि पवन सिंह ने पहले भी कई भक्ति गीत दिए हैं, लेकिन इसमें उनका अंदाज अलग और नया नजर आया। गाने में उनकी आवाज में श्रद्धा और जोश का शानदार संतुलन है, जो हर दर्शक को अपने साथ जोड़ लेता है। ऐसे में अगर आप भी शिव भक्त हैं, तो इस गाने को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

