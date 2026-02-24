Latest Bhojpuri Holi Song 2026: रंग-गुलाल और मस्ती से भरा होली का त्यौहार आने वाला है। 4 मार्च को धूम-धाम से होली मनाई जाएगी। होली के मौके पर खूब डांस होता है और इस दौरान भोजपुरी गाने खूब सुने जाते हैं। लोग भोजपुरी गाने बजाकर होली खेलते हैं।

इस मौके पर भोजपुरी के मशहूर सिंगर्स नए-नए गाने लेकर आते हैं। पवन सिंह, अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव के कई गाने हाल ही में यूट्यूब पर रिलीज हुए हैं और ये सभी गाने खूब व्यूज़ बटोर रहे हैं।

खेसारी लाल यादव और रक्षा गुप्ता पर फिल्माया गया है गाना

आज हम जिस गाने की बात कर रहे हैं ये खेसारी लाल यादव और रक्षा गुप्ता पर फिल्माया गया है। गाने के बोल हैं- होली बाद आके, जिसे खेसारी लाल यादव ने गाया है। गाने के बोल लिखे हैं अभिषेक भोजपुरिया ने उन्होंने ही गाने को कंपोज भी किया है। वहीं गाने का म्यूजिक दिया है मुलायम यादव ने।

2 दिन में मिले 3 मिलियन व्यूज

गाने को पवन पाल ने डायरेक्टर किया है। ये गाना यूट्यूब चैनल T-Series Hamaar Bhojpuri पर 22 फरवरी को अपलोड किया गया है, दो दिन में ही गाने को 3 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं।

यहां देखें भोजपुरी गाना ‘होली बाद आके’

पवन सिंह का होली गाना

होली के मौके पर पवन सिंह और महिमा सिंह का भोजपुरी गाना भी धमाल मचा रहा है, जिसे अब तक 8 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, यहां देखें गाना।