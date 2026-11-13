Chhath Song: छठ महापर्व की शुरुआत होते ही भोजपुरी लोकगीतों की गूंज सुनाई देने लगती है। घरों से लेकर बाजारों और घाटों तक छठी मैया के गीतों का माहौल रहता है। इस दौरान भोजपुरी के कई पारंपरिक और लोकप्रिय गीत सुनने को मिलते हैं। इन्हीं में एक गीत है पवन सिंह का ‘जोड़े जोड़े फलवा सुरुज देव’, जिसे छठ पूजा के मौके पर खूब पसंद किया जाता है।

इस गीत में छठ व्रती सूर्य देव से परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। छठ पूजा में फलों का विशेष महत्व होता है। व्रती सूप में फल, ठेकुआ और अन्य प्रसाद सजाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। गीत में भी इसी परंपरा और लोक आस्था की झलक देखने को मिलती है।

पवन सिंह और पलक मुच्छल ने दी है आवाज

‘जोड़े जोड़े फलवा सुरुज देव’ गाने को पवन सिंह के साथ मशहूर गायिका पलक मुच्छल ने भी अपनी आवाज दी है। इस गीत के बोल विनय बिहारी ने लिखे हैं, जबकि इसका संगीत अजीत सिंह और अंजनी रामाग्या ने तैयार किया है। यह गाना ‘दरस दिखावा ऐ दीनानाथ’ एल्बम का हिस्सा है और टी-सीरीज के बैनर तले रिलीज हुआ है।

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गीत के बोल और उनका अर्थ

इस गाने का मुखड़ा छठ पूजा की पूरी भावना को बयां करता है। इसमें व्रती महिलाओं को सूप में जोड़े-जोड़े फल सजाकर घाट पर सूर्य देव को अर्पित करते हुए दिखाया गया है।

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गीत की कुछ पंक्तियां:

जोड़े जोड़े फलवा सुरुज देव

घटवा पे तिवई चढ़ावेले हो…

इसके आगे गीत में व्रती के जल में खड़े होकर सूर्य देव के दर्शन और उनकी कृपा पाने की प्रतीक्षा का भाव है। ‘शीतली बयरिया’ और शीतल जल का जिक्र छठ घाट के उस भक्तिमय वातावरण को जीवंत कर देता है।