Chhath Song 2026: छठ का पर्व 13 नवंबर से शुरू हो रहा है और 16 नवंबर को खत्म हो रहा है। इस पर्व में पूजा-पाठ के साथ-साथ छठी मैया के गीतों का भी बहुत महत्व है। इस मौके पर हर घाट पर छठी मैया के गीतों की गूंज सुनाई देती है। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों के बीच भोजपुरी संगीत जगत में भक्ति गीतों की धूम देखने को मिल रही है। ऐसे में ये कुछ गीत हैं जिनके बिना ये त्योहार अधूरा सा लगता है। इनमें खेसारी लाल यादव से लेकर प्रियंका सिंह के भोजपुरी गीत शामिल हैं।

‘अरघिया चढ़इब हो छठी मइया के’

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव और गायिका सौम्या श्रीवास्तव की आवाज में सजा छठ गीत ‘अरघिया चढ़इब हो छठी मइया के’ दर्शकों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है। छठ के मौके पर रिलीज होने के बाद से ही यह गीत सोशल मीडिया पर चर्चा में है और तेजी से वायरल हो रहा है। यह गीत भोजपुरी फिल्म ‘सइयां अरब गईले ना-2’ का है, जिसमें छठ महापर्व की आस्था, सूर्य उपासना और छठी मईया के प्रति भक्तों की श्रद्धा को खूबसूरती से पेश किया गया है।

‘दउरा सजाये लागल’ रिलीज’

छठ महापर्व की रौनक के बीच भोजपुरी संगीत जगत में एक नया भक्ति गीत भी रिलीज हो गया है। वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के बैनर तले रिलीज हुए इस गीत का नाम ‘दउरा सजाये लागल’ है। इसे गायिका प्रियंका सिंह ने गाया है और अभिनेत्री साक्षी झा ने इसमें अभिनय किया है। इस गीत में छठ पर्व की आस्था, भक्ति और उत्साह को खूबसूरती से पेश किया गया है। इसमें व्रतियों के दउरा सजाने, पूजा का प्रसाद तैयार करने और छठी मईया की आराधना करने के दृश्यों के जरिए छठ महापर्व की रौनक को दर्शाया गया है।

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‘जगत के पालक दीनानाथ’ की धूम’

इसके साथ ही लोकगायिका कल्पना पटवारी ने अपना नया भक्ति गीत ‘जगत के पालक दीनानाथ’ रिलीज किया है। रिलीज होते ही यह गीत चर्चा में आ गया है। इसे कल्पना पटवारी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है।

‘जगत के पालक दीनानाथ’ में छठ व्रती भगवान सूर्य से अपने मन की पीड़ा शेयर करती नजर आती है। वह सूर्यदेव से अपने जीवन में सुख, शांति और नई उम्मीद की कामना करती है। गीत के भावपूर्ण बोल छठी मईया और सूर्यदेव के प्रति भक्तों की आस्था के साथ ही जीवन के संघर्षों को भी बयां करते हैं। इस गीत के बोल हृदय नारायण झा ने लिखे हैं, जबकि इसकी धुन खुद कल्पना पटवारी ने तैयार की है। वहीं, अर्जित श्रीवास्तव ने इसका म्यूजिक दिया है।