VIDEO: ‘छलकत हमरो जवनिया’ पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह का ये डांस हुआ वायरल

#कुछ #पुरानी #यादें भोजपुरी का सबसे नंबर वन गाना छलकता हमरो जवनिया ए राजा शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस गाने पर डांस नहीं किया होगा आप सब ने इस गाने को बहुत पसंद और प्यार और आशीर्वाद दिया था और अभी तक दे रहे हैं इसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं और कुछ पुरानी यादें आप सबके बीच शेयर कर रहे हैं बताइए आप सब को कैसा लगा