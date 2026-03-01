होली के त्योहार पर हिंदी से लेकर भोजपुरी गानों की गूंज सुनाई देती है। होली 2026 का जश्न भी म्यूजिक लवर्स डीजे पर गाने बजाकर मनाते हैं। यहां जिक्र भोजपुरी सिनेमा के एक बेहतरीन होली स्पेशल सॉन्ग का कर रहे हैं, जिसका जलवा इस पर्व पर हर साल देखने को मिलता है। खास बात है कि यह गाना भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह का है। इस साल भी आपको इस गाने को होली प्लेलिस्ट का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए।

पवन सिंह गाने में बेहतरीन बोल और दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पर उनके गानों के डांस स्टेप भी खूब वायरल होते हैं। इस तरह होली का जश्न उनके एक गाने के बिना अधूरा माना जाता है। यूट्यूब पर भी इस सॉन्ग को काफी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। आइए इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं।

पवन सिंह का होली स्पेशल हिट सॉन्ग

यहां हम जिस गाने का जिक्र कर रहे हैं, उसका टाइटल बन ठन के गोरी निकला बहरवा है। इसमें पवन सिंह और प्रियंका सिंह की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। होली के लिए आप भी इस सॉन्ग को अपनी प्लेलिस्ट का हिस्सा बना सकते हैं, और होली खेलने के दौरान डीजे पर भी इस सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं। यूट्यूब पर गाने को 3.9 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।

पवन सिंह के सॉन्ग के बोल इसे और ज्यादा खास बनाने का काम करते हैं। साथ ही, उनका होली खेलने का अंदाज भी लोगों को खासा पसंद आता है। वैसे तो पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह हर साल होली पर गाना लेकर आते हैं, लेकिन उनके इस गाने का क्रेज कभ कम नहीं होता है। यही कारण है कि इसका नाम भी उनके ऑलटाइम हिट सॉन्ग की लिस्ट में शामिल किया जाता है। अगर आप प्लेलिस्ट को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के कई अन्य हिट होली सॉन्ग को भी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

