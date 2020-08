View this post on Instagram

हर साल बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ‘विश्व जनसंख्या दिवस’ मनाते है। इसका एक ही उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति बढ़ती जनसंख्या की ओर ध्यान दे और जनसंख्या को रोकने में अपनी अहम भूमिका निभाए क्योंकि छोटा परिवार ही है सुखी परिवार| ठीक है! #worldpopulationday2020