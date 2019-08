View this post on Instagram

मेरे सभी प्रशंसक और शुभचिंतक है मेरे लिये अनमोल है एवं प्रशंसकों के द्वारा मिलने वाला प्यार और दुलार अतुलनीय है जिन्दगी में लाखों उतराव और चढाव आते है…और इस उतराव और चढाव में सभी को ईश्वर पर भरोसा एवं धैर्य रखना चाहिये। आप सभी ईश्वर पर भरोसा रखिये और कृपया किसे के प्रति अशोभनीय टिप्पणी न करें। मुझे विश्वास है मेरे सभी प्रशंसक मेरे इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके मेरे इस विचार को सभी भोजपुरी सुनने और समझने वाले तक पहुंचाने में मदद करेंगे।🙏