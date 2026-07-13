भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह, दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’, आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी और तेज प्रताप यादव पहली बार एक साथ रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ में नजर आने वाले हैं। 2 अगस्त से जियो हॉटस्टार और कलर्स पर शुरू होने वाले इस शो की पहली झलक रिलीज कर दी गई है, जिसमें सितारों का अनफिल्टर्ड अंदाज देखने को मिला।

रिलीज किए गए वीडियो में सभी कलाकार एक डिनर टेबल पर बैठकर शो के बारे में बात करते नजर आते हैं। शुरुआत हल्की-फुल्की बातचीत से होती है, लेकिन देखते ही देखते माहौल बहस, तकरार और एक-दूसरे पर तंज कसने तक पहुंच जाता है। शो की झलक में कलाकार अपने बारे में फैली अफवाहों, विवादों और पब्लिक की धारणा पर भी खुलकर बात करते दिखाई देते हैं।

वीडियो के आखिर में निरहुआ का एक डायलॉग सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहा है। वह कहते हैं, “ये भोजपुरी बवाल… बिग बॉस के ऊपर जाएगा।” अब यह सिर्फ आत्मविश्वास है या फिर शो की झलक, इसका जवाब दर्शकों को 2 अगस्त से मिलेगा।

‘टास्क और एलिमिनेशन’ नहीं, सितारों की असली जिंदगी दिखाएगा शो

‘भोजपुरी बवाल’ पारंपरिक रियलिटी शोज से अलग होगा। इसमें टास्क या एलिमिनेशन की बजाय भोजपुरी सितारों की असली जिंदगी दिखाई जाएगी। दर्शकों को उनके परिवार, दोस्ती, प्रतिस्पर्धा, करियर, लोकप्रियता और निजी जिंदगी की ऐसी झलक देखने को मिलेगी, जो अब तक कैमरे से दूर रही है।

क्या बोले स्टार्स?

पवन सिंह ने कहा, “लोगों ने हमारे बारे में कई कहानियां सुनी हैं। कुछ सच हैं, कुछ बढ़ा-चढ़ाकर कही गई हैं और कई पूरी तरह झूठी हैं। यह शो लोगों को हमारी असली पहचान जानने का मौका देगा।”

निरहुआ ने कहा, “इस शो की सबसे अच्छी बात यह है कि यहां कोई परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहा। हम हंसते हैं, बहस करते हैं, एक-दूसरे की टांग खींचते हैं और खुलकर अपनी बात रखते हैं।”

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आम्रपाली दुबे का कहना है कि लोग उन्हें फिल्मों के जरिए जानते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे की जिंदगी बिल्कुल अलग है और यह शो उसी पहलू को सामने लाएगा।

काजल राघवानी ने कहा कि शो का मकसद ड्रामा बनाना नहीं, बल्कि उन रिश्तों और बातचीत को दिखाना है जो आमतौर पर कैमरों के सामने नहीं आतीं।

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वहीं तेज प्रताप यादव ने कहा कि यह शो भोजपुरी क्षेत्र की कहानियों और कलाकारों को बड़े मंच पर ईमानदारी के साथ पेश करेगा।’भोजपुरी बवाल’ का प्रीमियर 2 अगस्त से JioHotstar और Colors पर होगा।