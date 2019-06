View this post on Instagram

IN DINO GYM ME HI ZYADA WOQT BITAA RAHI HU .. TARGET PURA HOTE HI NEW PROJECT PE KAAM SHURU KARUGI.. KHUD ME EK BADLAAW CHAHTI THI .ISLIYE MEHNAT KAR RAHI HU…KAI SARE LOGO KO LAGTA THA KI MERE ANDAR BADLAAW NAHI AA SAKTA ..KAI LOGO NE MAZZAK BHI BANAYA .TO WOQT THA KHUD KE LIYE KUCH SAMAY DENE KA..SO ISLIYE ABHI KHUD KO SAMAY DE RAHI HU.. ACHI FILME JALD AAYEGI DOSTO ..EK NAYE AVTAR ME LOVE YOU ALL ♥️♥️♥️