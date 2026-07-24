भोजपुरी अभिनेत्री अंजना सिंह और अभिनेता खेसारी लाल यादव के बीच विवाद अब पुलिस तक पहुंच गया है। अंजना सिंह ने लखनऊ के इंदिरा नगर थाने और साइबर सेल में खेसारी लाल यादव, उनके मैनेजर और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

अंजना सिंह का आरोप है कि सोशल मीडिया पर उनकी और उनकी 11 साल की बेटी की एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बनाई गई आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल की गईं। उनका यह भी कहना है कि उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं।

शिकायत में खेसारी लाल यादव के अलावा उनके मैनेजर, फिल्म लेखक अखिलेश कश्यप, कृष्णा बेदर्दी और संजय यादव के नाम भी शामिल हैं। अंजना का आरोप है कि इन लोगों से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए उनके खिलाफ एक सुनियोजित अभियान चलाया गया। उन्होंने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है।

अंजना सिंह के मुताबिक, हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट में खेसारी लाल यादव को लेकर अपनी निजी राय रखी थी। वहीं, जब उनसे उनके पसंदीदा भोजपुरी कलाकार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने रवि किशन और निरहुआ का नाम लिया, लेकिन खेसारी का जिक्र नहीं किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा और उनकी बेटी को भी निशाना बनाया गया।

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एआई तस्वीरें वायरल करने का आरोप

अंजना सिंह ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनकी नाबालिग बेटी की एआई से बनाई गई आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गईं। उन्होंने शिकायत में कई सोशल मीडिया अकाउंट्स का जिक्र किया है, जिनमें ‘खेसारी लाल भक्त’, ‘यादव ब्रांड किंग 90’, ‘खेसारी लवर्स’, ‘आई अखिलेश कश्यप’, ‘खेसारी लवर विजयभान’, ‘बाबा यादव केएलवाई’, ‘खेसारी टीम पीआ’ और ‘खेसारी लवर 012’ शामिल हैं।

अंजना का कहना है कि उन्होंने इन पोस्ट, वीडियो, स्क्रीनशॉट और दूसरे डिजिटल सबूत सुरक्षित रखे हैं और पुलिस को सौंप दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।