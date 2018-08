भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह को बर्थडे पर मिला खास तोहफा, सोशल मीडिया पर किया शेयर

मेरा जन्मदिन कल है लेकिन आज इस लड़के ने मेरे इस साल के जन्मदिन को यादगार बना दिया इस लड़के ने जिसका नाम है धीरू । धीरू रायपुर से मुम्बई खास मुझे जन्मदिन की बधाई देने आया । उसके द्वारा मिला तोहफा आपके सामने है । सच मे अविस्मरणीय पल है मेरे लिए क्योंकि ऐसे फैन्स ही हमें स्टार्स बनाते हैं । 🙏🏻

