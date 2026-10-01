भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी इन दिनों ‘राइज एंड फॉल’ सीजन 2 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही हैं। हाल ही के एक एपिसोड में काजल ने अनीश भगत के साथ बातचीत के दौरान अपने अब्यूसिव रिलेशनशिप में होने के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे इस अनुभव के चलते उन्हें लोगों पर भरोसा करने में मुश्किल होती है।

काजल राघवानी ने क्या कहा?

‘राइज एंड फॉल 2’ पर अपने अब्यूसिव रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए काजल राघवानी ने कहा, ‘जिस लड़के से मैंने प्यार किया था, उसने मुझे बहुत मारा है। मैंने अभी तक उसका नाम नहीं बताया है, और बताऊंगी भी नहीं। लोगों ने अंदाजा लगा लिया है कि वह कौन है, तो मुझे उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। मुझे पटक-पटक कर मारा गया है। वह मुझे फर्श पर फेंक देता था और लात मारता था। मेरा स्कैल्प अब कमजोर हो गया है, क्योंकि जब मैं फर्श पर पड़ी होती थी, तो वो लड़का मुझे बालों से पकड़ कर खींचता था। उसने मेरे बालों को इतनी बुरी तरह खींचा कि वे टूट कर हाथों में आ गए। जब वह मुझे मारपीट कर चला जाता था, जब मैंने अपने बालों को छुआ, तो मैं कांप रही थी क्योंकि बाल मेरे हाथ में आ गए थे। शारीरिक दर्द ने मुझे ज्यादा प्रभावित नहीं किया, लेकिन जब मेरे बाल टूटे, तो इसका मुझपर गहरा असर पड़ा। अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है।’

ऐसा पहली बार नहीं है जब काजल ने अब्यूज झेलने के बारे में खुलकर बात की हो। इस साल अगस्त में ‘भोजपुरी बवाल’ पर शुभंकर मिश्रा से बात करते हुए उन्होंने अपने दर्दनाक बचपन को याद किया था। साथ ही अपने रिश्तों में शारीरिक शोषण का सामना करने के बारे में भी बात की थी। एक्ट्रेस ने कहा था, ‘जब मेरे पिता ने हमें छोड़ा, तो वह मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल था। मैं 16 साल की थी। मेरे पिता ने मेरी मां को बहुत परेशान किया और उन्हें मारते थे। मुझे नहीं पता कि वह क्यों बदल गए, शराब पीने लगे और चीजें खराब हो गईं। मुझे लगता है कि अगर मैं तब सफल होती, तो मैं अपनी मां को इन सब से बचा सकती थी। एक बार मेरी मां उनके पैर दबा रही थीं, उन्होंने उन्हें इतनी जोर से लात मारी कि वह दीवार से जा टकराईं। मुझे अपना करियर शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरे पिता चाहते थे कि मैं टीवी एक्ट्रेस बनूं, और फिर हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। मैंने चीजों को ठीक करने की कोशिश की, उनसे वापस आने की भीख मांगी, लेकिन वह नहीं आए। मैं जानती हूं कि मेरी मां की कोई गलती नहीं थी।’

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एक्ट्रेस ने आगे कहा था, ‘मुझे अपने रिश्तों को बिगड़ते हुए देखना पसंद नहीं है। मैंने यहां बहुत अब्यूज झेला है, और अगर वह आसपास होते तो ऐसा नहीं होता। मैं अब्यूज से बच जाती। मुझे बिना किसी गलती के पीटा गया है। मैंने रिश्तों में शारीरिक शोषण का सामना किया है। ऐसा कई बार हुआ है। मैं इसे कभी शेयर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं ही उनके परिवार में कमाने वाली इकलौती हूं। एक बार मुझे मारने के बाद उसने मेरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी दी थी। मैं बहुत डर गई थी। मैंने ये सब होते हुए देखा है और अगले ही दिन शूटिंग शुरू कर दी। मैं जानती थी कि अगर मैंने उसका पर्दाफाश किया तो कोई मेरा साथ नहीं देगा, इसलिए मैंने सिर्फ काम पर ध्यान दिया।’

खेसारी लाल यादव संग काजल का रिश्ता

काजल राघवानी ने पहले भी अपने मुश्किल भरे रिश्तों के बारे में खुलकर बात की है। इसमें भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव के साथ उनका कथित पांच साल का रिश्ता और एक और रिश्ता शामिल है, जिसमें उन्होंने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। एक शादीशुदा आदमी को डेट करने के बारे में बात करते हुए काजल ने ‘भोजपुरी बवाल’ पर बताया था। उन्होंने कहा था, ‘मेरे पारिवारिक मुद्दों के कारण मैं एक पिता जैसी शख्सियत के लिए तरसती थी। उसने मेरी देखभाल करनी शुरू कर दी, तो मुझे लगा कि वही है। लेकिन मेरे सामने एक अलग ही कहानी चल रही थी। उसकी अपने परिवार से नहीं बनती थी। वह अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता था, उसके बच्चे उसके पैसे से प्यार करते थे, और कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। उसने ये सब बातें मेरे साथ शेयर कीं, और मैं इमोशनल हो गई और मुझे उससे प्यार हो गया। मैं जानती थी कि वह शादीशुदा है, और मैं दूसरी महिला थी।’

काजल ने आगे खुलासा किया कि उन्होंने एक और रिश्ते में शारीरिक शोषण का सामना किया था। हालांकि उन्होंने ये साफ किया था कि खेसारी वह व्यक्ति नहीं थे, जिसका वह जिक्र कर रही हैं। उन्होंने कहा, ‘शारीरिक शोषण किसी और ने किया था। उसने मुझे सिर्फ एक बार थप्पड़ मारा था, जब मैंने उसके लिए अपना गला काट लिया था। उसने मुझपर उसे धोखा देने का आरोप लगाया, तो मैंने अपनी जान देने के बारे में सोचा। दूसरा लड़का भी एक हीरो था। जब उसने मुझे मारा, तो मैंने उसे थप्पड़ मारा, और उसने मुझे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया, मुझे फर्श पर फेंक दिया, और मेरे बाल खींचे। बाद में उसने मुझे चेतावनी दी कि अगर मैंने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया, तो वह मेरे लिए चीजें बर्बाद कर देगा। उस समय मैं बहुत डर गई थी।’

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काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव पर शादी के झूठे वादे करने का आरोप लगाया था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि भोजपुरी स्टार के साथ ब्रेकअप के बाद उन्हें कई प्रोजेक्ट्स से हाथ धोना पड़ा था।