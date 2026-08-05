रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ शुरू हो गया है। इसके हालिया एपिसोड में भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने दिनेश लाल यादव (निरहुआ) के साथ बात करते हुए बिना शादी के मां बनने की इच्छा जाहिर की। एक्ट्रेस ने बताया कि वह शादी से पहले एक बेटी को गोद लेना चाहती हैं।

बचपन से है आम्रपाली दुबे की ये इच्छा

निरहुआ के साथ बात करते हुए आम्रपाली ने बताया कि बच्चे को गोद लेने के बारे में वह कई सालों से सोच रही थीं। उन्होंने कहा, “मैंने इस बारे में बहुत सोचा और तय किया कि मैं एक बेटी गोद लेना चाहती हूं।” उनकी यह बात सुनकर निरहुआ हैरान रह गए और उन्होंने पूछा कि आखिर उन्हें यह ख्याल कैसे आया। फिर आम्रपाली ने बताया कि यह इच्छा उनके मन में बचपन से ही थी।

यह भी पढ़ें: CM विजय पर विवादित टिप्पणी के बाद भड़कीं कंगना रनौत, बोलीं- गंदी भाषा सभ्य समाज में स्वीकार नहीं

इसके बारे में आम्रपाली ने आगे कहा, “यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। मैं बचपन से ऐसा चाहती थी। जब भी बच्चों को देखती थी, मेरा मन करता था कि उन्हें गोद में उठा लूं और उन पर खूब प्यार लुटाऊं। जब भी मैं अपने कजिन्स के बच्चों को देखती हूं या उनके साथ समय बिताती हूं, तो मुझे स्वाभाविक रूप से उनकी देखभाल करने का मन करता है। मैं डायपर बदल सकती हूं। मैं सब कुछ कर सकती हूं।”

आम्रपाली के दिल से निकली इच्छा

एक्ट्रेस ने आगे कहा, “शुरुआत में लगा कि यह सिर्फ एक भावना है, लेकिन बाद में समझ आया कि यह मेरे अंदर की सच्ची इच्छा है। मेरे अंदर जो प्यार है, वह मैं एक बच्चे के साथ बांटना चाहती हूं। मेरी जिंदगी में बाकी सब चीजों पर समझौता हो सकता है, लेकिन इस पर नहीं। मैं अपनी जिंदगी में मां बनना चाहती हूं। मुझे बच्चा चाहिए। मैं पूरी तरह तैयार हूं।”

निरहुआ ने दिलाई जिम्मेदारियों की याद

फिर बातचीत में निरहुआ ने आम्रपाली से कहा कि करियर और बच्चे की जिम्मेदारी साथ निभाना आसान नहीं होगा। अभिनेता ने कहा, “अच्छी तरह सोच लो। यह इतना आसान नहीं है। हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन उनकी मां घर पर उनका ध्यान रखती हैं, इसलिए हम काम कर पाते हैं। अभी तुम भोजपुरी सिनेमा की नंबर वन हीरोइन हो और लगातार काम कर रही हो। क्या तुमने सोचा है कि दोनों चीजें कैसे संभालोगी?”

इस पर आम्रपाली ने कहा, “जब बच्चा आएगा तो उसकी पढ़ाई और दूसरी जिम्मेदारियां भी होंगी। इसलिए मैं चुनिंदा काम करूंगी, ताकि बच्चे को ज्यादा समय दे सकूं। मुझे अपने परिवार का साथ भी चाहिए होगा। अकेले किसी एक इंसान के लिए बच्चे की परवरिश करना आसान नहीं है।”

आम्रपाली को परिवार से बात करने में लगता है डर

जब निरहुआ ने पूछा कि क्या उन्होंने अपने परिवार से इस बारे में बात की है, तो आम्रपाली ने कहा कि अभी तक नहीं। अभिनेत्री ने कहा, “अभी नहीं। सबसे ज्यादा डर मुझे यही लगता है कि उन्हें कैसे बताऊं। वे खुश होंगे, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है- शादी।”

इसके बाद निरहुआ ने कहा, “तो शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारे घरवाले बताते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छे रिश्ते आते हैं, लेकिन तुम मना कर देती हो। वे मुझे भी फोन करके कहते हैं कि मैं तुम्हें समझाऊं।”

शादी से ज्यादा मां बनना जरूरी

आम्रपाली ने साफ कहा कि उन्हें अरेंज मैरिज में कोई दिलचस्पी नहीं है और उनके लिए शादी से ज्यादा जरूरी मां बनना है। उन्होंने कहा, “मेरी पहली प्राथमिकता बच्चा है। शादी बाद में भी हो सकती है। मुझे बच्चा चाहिए, यह तय है।”

क्या है ‘भोजपुरी बवाल’?

‘भोजपुरी बवाल’ भारत का पहला भोजपुरी सेलिब्रिटी रियलिटी शो है। यह दूसरे रियलिटी शोज की तरह टास्क, एलिमिनेशन या पब्लिक वोटिंग पर आधारित नहीं है। इस शो में भोजपुरी सितारों की निजी और प्रोफेशनल जिंदगी को खुलकर बातचीत और अनस्क्रिप्टेड पलों के जरिए दिखाया जाता है।

शो में पवन सिंह, दिनेश लाल यादव (निरहुआ), आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी और तेज प्रताप यादव नजर आते हैं। यह शो जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होता है और कलर्स टीवी पर भी प्रसारित किया जाता है।

यह भी पढ़ें: Sawan Bhojpuri Songs: ‘ड्राईवर अभी नया बा’ से ‘सावने में जा…’ तक, सावन में शिवभक्तों की पहली पसंद बने खेसारी लाल यादव के ये भोजपुरी गाने