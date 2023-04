‘बांधी कमरिया में साड़ी कि आई अब आंटी की बारी’, ‘चाची नंबर 1’ बन गोविंदा को टक्कर दे रहा ये भोजपुरी स्टार

‘बांधी कमरिया में साड़ी कि आई अब आंटी की बारी’, ‘चाची नंबर 1’ बन गोविंदा को टक्कर दे रहा ये भोजपुरी स्टार

Bhojpuri viral video: भोजपुरी स्टार यश कुमार (Yash kumar) का फीमेल गेटअप में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो पत्नी निधि झा के साथ गोविंदा को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए…

यश कुमार का वीडियो वायरल। (Image credit- instagram @nidhijha)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram