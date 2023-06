Bhojpuri Stars: भोजपुरी के वो 5 स्टार्स, जिन्होंने छिपाई अपनी पहचान, मिली अपार सफलता

Bhojpuri Stars Who Changed their Real Name: भोजपुरी में एक से बढ़कर एक स्टार्स, जो आज इंडस्ट्री में राज करते हैं और देश ही नहीं विदेशों में भी उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है।

भोजपुरी स्टार्स। (Photos- Ravi kishan, Monalisa, Ranichatterjee/ Insta)

पढ़ें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram