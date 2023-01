Monalisa: असल जिंदगी में बेहद ग्लैमरस हैं भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा, ब्लैक बिकिनी में तस्वीर हो रही वायरल

Bhojpuri actress Monalisa: मोनालिसा की तस्वीर को करीब दो लाख लोग लाइक कर चुके हैं।

भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा/Bhojpuri actress Monalisa (फोटो-इंस्टाग्राम aslimonalisa)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram