रीति तिवारी को उनके गाने ‘आय हाय’ को लेकर काफी ट्रोल किया जा रहा है। बिग बॉस के घर में वह अक्सर सिर्फ यही एक गाना गुनगुनाती नजर आती हैं, जिसकी वजह से घरवाले भी कई बार उनसे इरिटेट होते दिखाई दिए हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी रीति को लेकर जमकर मीम्स और ट्रोलिंग देखने को मिल रही है।

अब भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह रीति तिवारी के सपोर्ट में सामने आई हैं। अक्षरा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह बेहद खूबसूरत ड्रेस में नजर आ रही हैं। खास बात ये है कि इस वीडियो के बैकग्राउंड में रीति तिवारी का वही गाना सुनाई दे रहा है, जिसे लेकर उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है।

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अक्षरा ने रीति के सपोर्ट में इंस्टाग्राम पर लिखा- “आय हाय ” को गाली भी दे रहे हैं और गा भी रहे हैं, वैसे पॉजीटिव साइड देखें तो हर किसी के जुबान पर एक ही गाना है। प्यार हो या ट्रोलिंग, ज़ुबान पर तो वही है, यही तो जीत है एक क्रिएटर की।

इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- आपसे ये उम्मीद नहीं थी वो बिग बॉस में कितना गंदगी फैला रही है। आप उसको सपोर्ट कर रही हो। मैं आपकी फैन थी लेकिन आप गलत को सपोर्ट कर रही हैं।

इस कमेंट के जवाब में अक्षरा ने लिखा- “मैं उसकी गलत भाषा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रही हूं। गलत है तो गलत है लेकिन किसी इंसान को उसकी एक-दो गलतियों के कारण पूरी तरह गलत मान लेना भी गलत है। मैं उसे निजी तौर पर जानती हूं इसलिए उसकी अच्छाइयां भी जानती हूं। समर्थन का मतलब गलत को सही कहना नहीं बल्कि सुधार की उम्मीद के साथ किसी का साथ देना है।”

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बिग बॉस 20 के लेटेस्ट एपिसोड में रीति तिवारी ने काजी और उदिति पर काफी भद्दी टिप्पणियां कर दी। उनके रैप के बाद घर का माहौल काफी गर्म हो गया और काजी भी अपना गुस्सा नहीं रोक पाए। रीति ने रैप बैटल के दौरान लाइन क्रॉस कर दी जिसके बाद काजी को काफी गुस्सा आया। रीति ने भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हुए काफी अपमानजनक बातें काजी के बोली, जो काफी शर्मनाक थीं।