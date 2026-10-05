भोजपुरी इंडस्ट्री ने कई बोल्ड एक्ट्रेसेज दी हैं। इन सभी को फैंस का खूब प्यार मिलता रहता है। ऐसी ही एक बोल्ड एक्ट्रेस थीं प्रियंका पंडित, जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा में अपना एक अलग नाम बनाया। हालांकि अब प्रियंका पंडित इंडस्ट्री को छोड़ चुकी हैं।

एक एमएमएस (MMS) विवाद के चलते प्रियंका पंडित की जिंदगी बदल गई थी। करियर के चरम पर उन्होंने बड़े विवाद का सामना किया, जिसके बाद उन्होंने शोबिज को अलविदा कह दिया और कृष्ण भक्ति में लीन हो गईं। अब प्रियंका ने एक पोस्ट शेयर की है, जिससे माना जा रहा है कि वो प्रेग्नेंट हैं।

मां बने वाली हैं प्रियंका पंडित

फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद प्रियंका पंडित ने प्रेमानंद महाराज के हरी सेवक के साथ चोरी-चुपके ब्याह रचा लिया था। हालांकि अभी तक उन्होंने फैंस को अपने पार्टनर से नहीं मिलवाया है। अब प्रियंका मां बनने वाली हैं। उन्होंने प्रेग्नेंसी को लेकर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की है।

प्रेग्नेंसी ने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘प्रेग्नेंट महिलाओं को दयालुता दिखाइए। वो अपने अंदाज सिर्फ एक बच्चा नहीं पाल रही हैं, बल्कि सबकुछ दोगुना महसूस कर रही हैं। स्ट्रेस, शोर, प्रेशर, कमरे की एनर्जी, जो भी उसे छूता है, बेबी छूता है। उसका शरीर बच्चे की दुनिया बन जाता है। प्यार से बात करो। आराम से आगे बढ़ो। उनकी शांति की रक्षा करें।’

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एमएमएस विवाद में फंसी थीं प्रियंका

प्रियंका पंडित ने कुछ वक्त पहले एमएमएस कांड का सामना किया था। ये एमएमएस उनके बॉयफ्रेंड के साथ बना था, जो इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हुआ। काफी हंगामे के बाद प्रियंका ने वीडियो को फेक करार दिया था। उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि वीडियो में नजर आ रही लड़की वो नहीं हैं।

एक्ट्रेस ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग उनका करियर और छवि बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे में वो जानबूझकर यह वीडियो वायरल कर रहे हैं। हालांकि इस विवाद के बावजूद एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर पहले की ही तरह एक्टिव रहीं. उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी नहीं बनाई. मगर इस विवाद का असर प्रियंका के करियर पर बुरा रहा।

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प्रियंका को काम मिलना हुआ बंद

प्रियंका पंडित ने दावा किया था कि उन्हें अचानक से काम मिलना बंद हो गया था। फिर उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री से दूरी बना ली और कृष्ण भक्ति में लीन हो गईं। उन्होंने बोल्डनेस की दुनिया को छोड़ वृंदावन में घर बसा लिया। अब प्रियंका खुद को प्रेमानंद महाराज की शिष्या बताती हैं। उन्होंने गुपचुप एक हरी सेवक से शादी कर नई जिंदगी की शुरुआत ही कर ली है।

प्रोजेक्ट्स की बात करें तो प्रियंका पंडित ने ‘पवन पुत्र’, ‘इच्छाधारी’, ‘आवारा बालम’, ‘कर्म युग’ और ‘तोड़ दुश्मन की नली राम और अली’ जैसी फिल्मों में काम किया था। अब वो सिनेमा की चकाचौंध से दूर एक सादगी भरी जिंदगी जी रही हैं।