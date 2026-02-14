कॉमेडियन भारती सिंह किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। सभी के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए भारती जानी जाती हैं। बीते कुछ समय से भारती अपने व्लॉग को लेकर काफी ज्यादा चर्चा का हिस्सा रहने लगी हैं। अब उन्हें एक हालिया वीडियो में इमोशनल होते हुए देखा गया, जिसके बाद फैंस भी भावुक हो गए और उनकी उदासी की वजह का पता लगाने में लगे हुए हैं।

भारती सिंह अक्सर अलग-अलग वजहों के चलते इमोशनल हो जाती हैं। हाल ही में जब उनके छोटे बेटे काजू का वैक्सीनेशन हुआ, तब भी भारती अपने आंसू नहीं रोक पाईं। इसका व्लॉग उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है, जिसकी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में देखने को मिला कि वह अपने परिवार के साथ कार में बैठकर अस्पताल पहुंचती हैं।

भारती सिंह हुईं इमोशनल

कॉमेडियन भारती सिंह के व्लॉग में देखने को मिला कि वह अपने पति हर्ष के साथ डॉक्टर से मिलने पहुंची। क्लिनिक के अंदर जाने से पहले ही भारती तनाव में नजर आईं। बेटे काजू को वैक्सीन लगने से पहले ही भारती थोड़ी भावुक और घबराई हुई नजर आईं। जब वैक्सीन लगने का समय आया, तो हर्ष और डॉक्टर ने भारती को बाहर जाने की सलाह दी। वैक्सीन लगने के तुरंत बाद उनके बेटे काजू के आंसू निकलने लग जाते हैं, और बेटे काजू के आंसू सुनने के बाद भारती खुद के इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाती हैं।

यह भी पढ़ें: TV पर क्यों बढ़ता जा रहा है रियलिटी शोज का चलन, क्या बिग बॉस की वजह से मेकर्स दिखा रहे दिलचस्पी

भारती सिंह को वीडियो में रोते हुए देखा गया, क्योंकि वह अपने बेटे को रोते हुए नहीं देख पाईं, और जैसे ही उन्हें बेटे के रोने की आवाज सुनाई दी। तुरंत उनकी आंखों से आंसू आने लगे। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इमोशनल होने से खुद को रोक नहीं पा रहा है। फैंस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए भारती को हिम्मत दे रहे हैं। वहीं, कुछ लोग मां के प्यार की तारीफ कर रहे हैं कि किस तरह वह अपने बेटे की आंखों में आंसू नहीं देख पाती हैं।